Twitter刪藍剔 假帳戶再現 「官媒」標籤陸續取消 包括港台

政府帳戶同刪 未即時改灰剔

教宗方濟各、微軟創辦人蓋茨、美國前總統特朗普、藝人Justin Bieber、球星C朗等許多人的Twitter帳號，從周四起皆沒有了「藍剔」，儘管有些人發現認證其身分的「藍剔」消失後又再出現。美國某些政府機構官方帳號，如海關與邊境保護局的部分地區帳號也被刪去藍剔，但沒有即時改為代表政府機構帳號的灰剔。

Twitter過去提供「藍剔」，代表帳號持有人的身分獲得認證。馬斯克去年10月入主Twitter後，11月就提出「藍剔」徵費計劃，表示帳號持有者須月繳8美元或年付84美元，否則4月20日開始將被摘去藍剔。

部分帳戶認證一失即出現混亂，例如馬上有冒牌美國前國務卿希拉里宣布再次競逐總統。

議員警告「災難時或遇冒認官方」

專家指出，新計劃使不良分子可輕易藉付款「認證」自己所開的假帳戶，然後進行不良行為。美國參議員夏茲（Brian Schatz）就警告，發生災難時可能會有人冒認聯邦緊急事故管理總署（FEMA），危及生命，真身可能要大費唇舌來證明自己的官方身分。

另一方面，Twitter從格林威治時間周五早上6時（香港時間昨天下午2時）起陸續摘掉香港電台、新華社、今日俄羅斯（RT）、美國公共廣播公司（NPR）、加拿大廣播公司（CBC）等媒體的「國家附屬」、「政府資助」的標籤。

傳媒批標籤誤導

早前，NPR和CBC等傳媒抗議那些標籤暗示其報道內容受政府影響，停用或威脅停用Twitter。中國 《環球時報》前總編輯胡錫進昨對Twitter變化讚好，但NPR等未表示會否續用。

（路透社/法新社/BBC/CNN）