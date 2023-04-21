加國港女醫生綁手腳墮斃 涉案男跳樓亡

卡爾加里慘案 疑涉家暴

事發位於卡爾加里Spruce Cliff社區一座大廈，警方稱，上周六晚7時，69歲女醫生謝淑華（Joanne Suk-Wah Tse，音譯）被人推出或拋出露台，之後墮地死亡。當急救人員到場時，61歲男子唐德林（De Lin Tang，音譯）從露台跳下身亡。當地警長格雷格森（Sean Gregson）表示，警方初步相信唐德林將謝淑華拋下或推下露台，因為謝墮樓時，手腳都被綁住。他說，此案是他當警察24年來見過最悲慘的案件，稱這是一宗家庭暴力事件。初步調查發現兩名死者之間的關係剛建立不久，慘劇發生原因尚待查明。

謝淑華遇害後，多名謝的病人周二到其開設的醫務所獻花悼念。其中一名謝的病人Eileen Neu表示，謝淑華最近離婚，生前育有兩名兒子，一個住在卡爾加里，一個住在香港。Eileen Neu對謝淑華死亡感到非常難過，稱對方是一個好醫生，對工作有熱誠，對病人也很有耐心。一對來自香港的夫婦周二到現場獻花，男方讚揚謝淑華救了她妻子一命，稱謝及早發現其妻胃部的腫塊，否則可能惡化成癌症。一名與謝淑華既是朋友又是其病人的陳小姐（Judy Chan）表示，她與謝淑華認識了25年，曾與對方共事8年，謝對她照顧有加，已視對方是另一位母親。

另有傳媒報道，謝淑華之前因未能向艾伯塔省衛生廳提供所需的病人紀錄而被判犯下不專業行為，並於2021年面對醫生會的懲戒。

（卡爾加里先驅報/明報加東版）