保守派推動推翻新聞自由保護傘案例

1964年沙利文案定誹謗高門檻

這宗預期影響深遠訴訟，本將考驗憲法第一修正案對言論和新聞自由的保障限度，惟開審前霍士新聞以天價與電子投票系統Dominion達成和解。

美國憲法第一修正案是美國新聞自由的基石，最高法院在1964年《紐約時報》訴沙利文案（New York Times v. Sullivan）的重要裁決，加強對新聞自由保障：公職官員不能針對發表與公務行為有關的誹謗言辭索取損害賠償，除非能證明有關言辭出於「真實惡意」（actual malice）。這規則的適用範圍後來被擴大到所有公眾人物。

數十年來，沙利文判決被視為對美國新聞自由的重要保障，允許記者大膽報道公眾人物而無後顧之憂。然而，這項裁決近年正在受法官、政客和律師持續攻擊，其中大多數是保守派。

2019年最高法院拒絕受理一宗案件，該案涉及一名控告黑人諧星比爾考斯比（Bill Cosby）強姦的女子起訴他誹謗。同意不受理該案的保守派大法官托馬斯寫道，沙利文判決和法院隨後的一些裁決「是偽裝成憲法法律、受政策驅動的決定」，應予以推翻。

兩年後，最高法院另一保守派大法官戈薩奇也表示，他願意重新考慮沙利文判決，他說該判決已經淪為對虛假信息發布的「幫兇」。

在最近的法院案件中，共和黨政治人物控告新聞傳媒誹謗，明確要求法官放棄沙利文判決。

（紐約時報）