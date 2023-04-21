金牌調解員遙距斡旋 2.5天促成霍士案和解

Dominion指霍士新聞將其電子投票機與2020年美國大選舞弊陰謀論掛鈎，2021年控告霍士新聞誹謗，索賠16億美元（124.8億港元）。案件原定周一開審。主理此案的特拉華州高等法院法官上周要求控辯雙方嘗試達成和解。雙方代表律師上周末的確嘗試化解分歧，惟沒進展，分別代表霍士和Dominion的律師於是向美國司法仲裁與調解服務有限公司（JAMS）調解員羅斯科（Jerry Roscoe）發緊急電郵，聘請他居中調解。

羅斯科擔任調解員30年，通常處理大型商業糾紛和嚴重受傷案件。他曾在1990年代初波斯尼亞戰爭期間代表美國出任調解員。根據JAMS網站的羅斯科個人簡介，他曾在波斯尼亞調解「克羅地亞和穆斯林派系之間的地方和國際政治衝突」。

羅斯科說，周日早上接到聘請電郵時，正偕妻子在羅馬尼亞度假兼慶祝70歲生日。他在多瑙河的觀光船上收到電郵後，毫不猶豫接下工作。

閱數千頁文件 密集通話「摸底」

羅斯科目標在開審前促成和解，認為開審後總有一方會寸步不讓，令談判難上加難。他臨急抱佛腳，閱讀數千頁文件，然後作密集的「穿梭外交」，分別與控辯雙方律師通電話「摸底」，最終於周一早上促成三方首次通話。

法官周一宣布押後開審24小時，傳媒報道是給予雙方更多時間談判和解。

三方繼續保持通話。羅斯科估計，在周一和周二他與雙方作了多達50次通話，包括在視像會議平台Zoom及傳統電話的通話。身在異地的羅斯科要在酒店、船上甚至巴士打電話，在巴士上講手機時要以外褸掩住手機。他說：「巴士上的人都在想，為什麼這個令人討厭的家伙一直在打電話。」

斟酌霍士「認錯不道歉」聲明措辭

羅斯科表示，他很快確定Dominion的索償額並非導致雙方無法達成和解的唯一問題。他們還在斟酌霍士在承認法院裁決的「認錯不道歉」聲明中的措辭，如何才算恰當。法院3月已裁定霍士散播關於Dominion公司的虛假信息。

美國東岸時間周二下午，法官宣布雙方達成和解。羅斯科拒絕透露哪一方較有興趣達成和解，「我認為他們都有興趣讓事件告一段落」。

（華盛頓郵報/CNN/華爾街日報）