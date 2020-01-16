也門派錢觸發人踩人 85死逾300傷

目擊者表示，多名商人趁穆斯林齋戒月結束最後幾天，在一所學校向每名民眾派發5000也門里亞爾（約62港元）。控制薩那的胡塞武裝最高革委員會負責人阿胡提（Mohamed Ali al-Huthi）稱，當時許多人擠在通往學校後門一條狹窄的街道，當閘門一打開，人群就湧進通往派錢院子的窄樓梯，接着發生人踩人。從胡塞武裝的Al-Masirah電視台播出的畫面可見，人群堆疊在一起，民眾尖叫猛推，混亂中有人拚命沿着人牆往上爬，試圖逃生。其他影片顯示，當恐慌持續時，地上可見屍體，之後現場滿是被棄的拖鞋、衣服和拐杖。

目擊者指部隊鳴槍控制人潮 引爆恐慌

胡塞安全官員稱，人踩人事件造成最少85人死亡、322受傷，其中50人情况嚴重，死者包括婦孺。胡塞內政部表示，兩名負責籌辦這場派錢活動的商人已被拘留受查。胡塞武裝歸咎負責有關活動人士事前沒與地方當局協調，結果因現場過於擠擁釀成慘劇。惟兩名目擊者稱，胡塞武裝分子曾向天開槍試圖控制人潮，子彈擊中電線引起爆炸，引發現場民眾恐慌爭相走避，導致人踩人。

胡塞武裝2014年9月奪取薩那，其後再佔領也門南部地區，沙特阿拉伯牽頭成立多國聯軍，翌年對胡塞武裝發動軍事行動。逾8年內戰已造成數萬人死亡，數以百萬計民眾挨餓。在齋戒月期間，富人及企業經常向窮人派發現金和食物。

（法新社/路透社/衛報）