歐盟受壓採緊急措施 烏克蘭糧食鄰國銷售設限

農產品滯留鄰國 農民利益受損

歐盟去年5月因應俄軍侵烏致黑海航線被封，容許烏克蘭經歐盟出口農產，部分歐盟國亦同意沒數量限制、不經海關檢查下，進口烏克蘭某些產品。然而大量烏克蘭農產品取道鄰國運送時，因受阻而滯留當地，當地農民的作物被迫要跟價廉的烏克蘭產品競爭，利益受打擊。

保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克在3月底聯合提出投訴，波蘭及匈牙利上周末禁止部分烏克蘭農產品進口，匈牙利前天進一步擴大禁令至蜂蜜、紅酒、麵包、糖，及一系列肉類和蔬菜產品。保加利亞農業部長周三亦宣布暫時限制一系列來自烏克蘭的產品，但過境出口到其他地方的品例外。匈牙利政府投訴大部分烏國產品未有離開歐盟，而是在成員國內傾銷。

在成員國壓力下，歐盟委員會同日宣布對來自烏克蘭的小麥、玉米、葵花籽和油菜籽採取緊急「預防措施」，有歐盟官員稱措施將規定烏克蘭農產只限出口到其他歐盟國或其他國家，才可進入上述5國，措施會生效至6月底。歐盟委員會亦提出在上月向波蘭、羅馬尼亞及保加利亞農民給予的5600萬歐元（約4.8億港元）補助基礎上，額外提供一億歐元予受影響農民；委員會又計劃研究需否對其他「敏感產品」採取應對措施。

（路透社/法新社/金融時報）

（俄軍侵烏）