反華梅洛尼面臨政治現實 挺台變審慎

意大利《新聞報》稱，成員主要來自執政意大利兄弟黨議員的代表團在與意外交部討論後，押後原定本月11日「國際關係高度緊張」的時間點訪問台北。台灣總統蔡英文4月5日在加州與美眾議院議長麥卡錫會面，北京以台海軍演回應。

另一方面意大利與中國大陸交往密切。意大利作為唯一主要嘉賓國，由副外長特里波迪率團參與本月12日在海南省海口舉辦的中國國際消費品博覽會，梅洛尼則以視像致開幕辭，稱相信意中就貿易再平衡、優化意企對中國市場准入條件，以及保護知識產權等對話，將對兩國有利。

歐洲大國難棄中國經濟利益

國際智庫「卡內基中國」研究助理實習生馬林科尼上月14日於網上平台公開撰文，形容梅洛尼政府正尋求「革命性」的兩岸政策，嘗試將與北京去年價值700億美元（約5460億港元）的經濟聯繫，跟其大膽的「以價值為基礎」的對台政策融合。馬林科尼認為，梅洛尼政府雖將面對來自中小企及梵蒂岡的些微壓力，但相信過往政府不惜代價與中國大陸接觸的戰略將結束。

歐洲主要經濟體都面臨在維持跟中國大陸經濟利益關係，與維護台灣安全之間尋求平衡的挑戰。法國總統馬克龍早前因暗示不願跟隨美國在台海戰爭爆發協防台灣而受抨擊。德國朔爾茨政府對華轉趨強硬，則未獲在中國有龐大投資的大型德企配合。周二起訪台的德國薩克森州科研部長格姆科夫昨天表示，薩克森州決定9月左右在台灣設立辦事處，外界猜測這是為台灣晶片商台積電在薩克森州設廠鋪路。（ANI新聞/「中東歐中國觀察家」網站/德國之聲）