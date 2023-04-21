意大利洽台晶片 「帶路」協議生變數 彭博：官員稱願退出倡議 換台方協助

彭博社指意大利官員是在私下談話下，向台方提出上述建議。意大利工業部拒絕評論。報道認為意大利派高官訪台，顯示有意加深與台灣的外交關係。羅馬向台灣尋求半導體供應，在於意大利的高級汽車業等特別依賴半導體，而確保半導體供應對歐盟與美國而言，亦是面對與中國關係日益緊張下，減低供應鏈受干擾的關鍵。

意國高級汽車依賴半導體

「關鍵評論網」昨引述台灣外交部歐洲司長姚金祥證實，台方官員近期確有與意大利官員在台北會面，但表示會議中不止談及半導體，意方希望與台灣簽署廣泛的先進科技產業合作備忘錄。

孔特政府副總理迪馬約於2019年3月與中國簽署MoU，令意大利成為首個兼至今唯一加入一帶一路倡議的七國集團（G7）成員國。如果意方在明年限期前不退出協議則自動續約。意大利天然氣、能源、工程等企業在一帶一路MoU下獲准進入中國市場，中方企業則獲准進入意大利東北部港口里雅斯特（Trieste），並參與西北部熱那亞港發展項目。這當年在意大利政府內部非毫無爭議，但加入一帶一路被認為有助改善該國基建薄弱和國家債務高企的困境。

梅洛尼上台前指簽「帶路」協議鑄大錯

梅洛尼去年9月大選前接受台灣中央社專訪，把與北京的一帶一路諒解備忘錄形容為「由（孔特領導）親中政黨五星運動（M5S）鑄下的巨大錯誤」。她當時指「若明早必須簽署備忘錄更新，我幾乎看不到適合的政治條件」。直至今年2月，意大利力量黨（FI）籍府外長塔亞尼（Antonio Tajani）表示正在審核該協議，指意大利與北京有着良好關係，雙方在包括商業等方面存在多種形式的合作。

惟不少FdI黨籍的官員表示懷疑。其中農業部長洛洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）2月27日接受意大利《消息報》訪問，強調梅洛尼政府將有別於孔特執政時期，會謹慎面對顯然存在灰色地帶的一帶一路倡議。洛洛布里吉達形容中國的優點是作為非常重要的貿易伙伴，但是同時有其缺點：其發展模式、對勞工權益的規則與意大利迥異；意、中在俄烏衝突等議題的取態亦不同。

鑑於依賴俄羅斯天然氣的教訓，來自FdI的經濟發展部長烏爾索（Adolfo Urso）警告應不計代價避免在科技上依賴北京，又指意大利必須警惕中國「嘗試壓抑意國民主」。

（彭博社/ EURACTIV/關鍵評論網/BBC）