蘇丹停火協議無效 日率先撤僑

交戰雙方互指違諾

日本內閣官房長官松野博一昨在記者會稱，包括使館職員在內目前有約60名日本人在蘇丹，政府能與這些人取得聯絡，且無人受傷，但已知當地飲用水及糧食不足，也經常停電，情况相當嚴峻。日本政府將派遣自衛隊航機前往協助撤僑，盡力確保在蘇丹的日本人安全。

蘇丹正規軍與RSF數周以來爭權，上周六演變成致命衝突，已造成最少270人死、逾2600人受傷。交戰雙方原本同意周二傍晚6時起停火24小時，但目擊者稱，在協議開始後，整個喀土穆仍聽到槍聲，且一直持續到晚上。聯合國稱，截至目前喀土穆和其他地方戰鬥仍繼續，沒有減弱迹象。衝突雙方均指摘對方違反停火協議。

美國有線新聞網絡（CNN）取得聯合國內部文件顯示，蘇丹武裝分子突襲喀土穆市中心聯合國及其他國際組織工作人員的家中，性侵婦女及掠奪財物，且接獲一宗強姦報告。聯合國人道主義事務副秘書長格里芬（Martin Griffith）稱，在蘇丹的人道救援人員和設施持續成為目標，聯合國亦收到多宗針對救援人員的襲擊及性暴力報告。

（路透社/CNN）