歐議會通過「碳進口稅」 全球首例

按貨品生產過程排放定稅

歐盟去年已率全球之先決定要按進口貨品在生產過程所釋出的溫室氣體多寡徵稅。歐洲議會周二決定，將先就鋼、鐵、鋁、水泥、肥料、電力和氫這些高污染進口貨立法。相關進口商將要得到歐盟成員國政府授權，在歐盟中央註冊，它們須面對確定所進口貨物碳排放量的繁複工作，包括海外發電站釋出的間接排放，於今年10月起匯報。進口商須於2026年元旦起繳納碳進口稅。進口貨品每噸碳排放量價格，跟歐盟碳交易市場定價相同，目前為每噸90歐元（約771港元）。

歐盟委員會主席馮德萊恩形容周二的表決為「里程碑」。根據即將出台的立法，將驅使外國出口商須向歐盟進口商提供排放數據，讓歐盟委員會授權公司核實。2030年歐盟的碳排放量將較2005年的水平減少62%，大幅高於之前設定的43%減排目標。而歐盟將因新稅每年進帳高達140億歐元（約1200億港元）。

中國倚重燃煤發電 料最受影響

不過，中美等國因新稅增加出口手續和增加成本等感到憂慮，尤其是倚重燃煤發電的中國和一些發展中國家。中國料將最受新稅影響——2019年數據顯示，中國輸向歐盟約達65億歐元（佔整體少於2％）的貨物均須繳納碳進口稅。除了歐盟，英國和美國也正研究收碳進口稅。

（華爾街日報/VOA）