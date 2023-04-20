朝鮮預告首射軍事衛星 分析指增戰力核武能力 日斥違聯國決議

朝鮮官媒昨天報道，金正恩攜女兒金主愛（音譯）視察國家宇宙開發局時，指該國已在本月製成軍事偵察衛星一號，為了盡可能按計劃發射，將加緊籌組非常設衛星發射準備委員會。他表示，日後接連將偵察衛星在多角度部署，國家就能賴以加強蒐集、偵察情報能力、指示戰鬥工作。

料最快本月發射 下周二重要時機

韓國知名朝鮮專家梁茂進認為，須慎重看待朝鮮這次宣布，「因為朝鮮的偵察衛星是先發制人核攻擊的重要因素，對韓國具有重大威脅」。韓國的北韓大學院大學校教授金東葉（音譯）認為，朝鮮希望在調動導彈和核武運輸系統時，利用衛星獲取實時所需命中目標的情報。

分析認為朝鮮可能擬於本月發射，下周二（25日）是朝鮮人民革命軍創建91周年紀念，韓國總統尹錫悅則定於翌日訪美，這都可能是發射時機。另外，朝鮮在發射前料將像上回2016年2月發射地球觀測衛星般，先向國際海事組織、國際電信聯盟、國際民用航空組織通報。

曾六度稱射衛星 兩枚進軌道受控

朝鮮2021年1月的勞動黨大會提出發射軍事偵察衛星是其一「重要課題」。去年12月18日，東倉里西海衛星發射場作了相關「最後階段的重要試驗」，評估了衛星攝影、數據傳輸系統和地面管制系統的能力，並稱國家宇宙開發局將於本年4月「完成軍事偵察衛星一號的準備工作」。儘管韓國專家當時依據朝鮮官媒發放的評估衛星攝影能力黑白圖片，直指質素差劣。此外，該國自1998年六度宣稱發射衛星，其中一次後來改稱是射導彈。國際觀察家指目前朝鮮僅兩枚衛星成功進入軌道並受控制，但不確定其運作性能。

（路透社/法新社/KBS/Newsis）