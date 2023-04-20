朝鮮預告首射軍事衛星 分析指增戰力核武能力 日斥違聯國決議

【明報專訊】朝鮮國務委員長金正恩周二（18日）表示，為了抗衡美韓威脅，要「在計劃時日內」發射該國已製成的首枚軍事衛星。朝鮮未有指明發射日子，外界推測最快在本月。軍事衛星可提升包括無人機的監視技術和導彈導航能力，提高發生衝突時打擊目標，以至於整體核武系統的能力，金正恩這次表態引發關注。日本內閣官房長官松野博一表示，朝鮮即使稱之作「衛星」，但任何發射均涉及採用彈道導彈技術，明顯違反聯合國安理會決議。
朝鮮官媒昨天報道，金正恩攜女兒金主愛（音譯）視察國家宇宙開發局時，指該國已在本月製成軍事偵察衛星一號，為了盡可能按計劃發射，將加緊籌組非常設衛星發射準備委員會。他表示，日後接連將偵察衛星在多角度部署，國家就能賴以加強蒐集、偵察情報能力、指示戰鬥工作。
料最快本月發射 下周二重要時機
韓國知名朝鮮專家梁茂進認為，須慎重看待朝鮮這次宣布，「因為朝鮮的偵察衛星是先發制人核攻擊的重要因素，對韓國具有重大威脅」。韓國的北韓大學院大學校教授金東葉（音譯）認為，朝鮮希望在調動導彈和核武運輸系統時，利用衛星獲取實時所需命中目標的情報。
分析認為朝鮮可能擬於本月發射，下周二（25日）是朝鮮人民革命軍創建91周年紀念，韓國總統尹錫悅則定於翌日訪美，這都可能是發射時機。另外，朝鮮在發射前料將像上回2016年2月發射地球觀測衛星般，先向國際海事組織、國際電信聯盟、國際民用航空組織通報。
曾六度稱射衛星 兩枚進軌道受控
朝鮮2021年1月的勞動黨大會提出發射軍事偵察衛星是其一「重要課題」。去年12月18日，東倉里西海衛星發射場作了相關「最後階段的重要試驗」，評估了衛星攝影、數據傳輸系統和地面管制系統的能力，並稱國家宇宙開發局將於本年4月「完成軍事偵察衛星一號的準備工作」。儘管韓國專家當時依據朝鮮官媒發放的評估衛星攝影能力黑白圖片，直指質素差劣。此外，該國自1998年六度宣稱發射衛星，其中一次後來改稱是射導彈。國際觀察家指目前朝鮮僅兩枚衛星成功進入軌道並受控制，但不確定其運作性能。