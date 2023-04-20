馬克龍指示接觸中方 擬定框架推俄烏和談

透露該計劃的消息人士表示，法國的戰略設想是若一切順利，烏俄和談最快可在今夏舉行，又稱指未來任何和談都取決數個條件，包括烏克蘭的春季攻勢成功，以讓烏克蘭在談判處於有利位置。惟有歐洲官員憂慮烏克蘭的反攻被寄予過高期望，攻勢或不足解放所有俄軍佔領土地。

馬克龍本月初國事訪問中國時，曾向國家主席習近平稱「知道可依靠他讓俄羅斯恢復理智」，但中方暫未顯出願意施壓俄軍撤出烏克蘭。目前未知馬克龍的計劃是否得到其盟友及烏克蘭政府支持，當中大部分都反對達成讓俄羅斯保留所佔領烏克蘭領土的停火協議。馬克龍辦公室一名官員確認有關讓博納跟王毅對話的計劃，但拒絕透露詳情，並補充指法國的盟友都獲悉法國的任何倡議。

中國外交部發言人汪文斌昨天回應有關報道內容的提問時，引述國家主席習近平強調「化解危機沒靈丹妙藥，需各方從自身做起，通過積累互信創造止戰和談條件」。

（彭博社）

（俄軍侵烏）