馬克龍指示接觸中方 擬定框架推俄烏和談

【明報專訊】彭博社周三（19日）引述消息人士報道，法國總統馬克龍已指示其外交顧問博納（Emmanuel Bonne）跟中共政治局委員、中央外辦主任王毅共同擬定可用作未來烏克蘭和俄羅斯和談基礎的框架。中國外交部發言人昨日回應相關報道時稱，支持歐洲從自身根本和長遠利益出發，推動盡快重啟和談。
透露該計劃的消息人士表示，法國的戰略設想是若一切順利，烏俄和談最快可在今夏舉行，又稱指未來任何和談都取決數個條件，包括烏克蘭的春季攻勢成功，以讓烏克蘭在談判處於有利位置。惟有歐洲官員憂慮烏克蘭的反攻被寄予過高期望，攻勢或不足解放所有俄軍佔領土地。
馬克龍本月初國事訪問中國時，曾向國家主席習近平稱「知道可依靠他讓俄羅斯恢復理智」，但中方暫未顯出願意施壓俄軍撤出烏克蘭。目前未知馬克龍的計劃是否得到其盟友及烏克蘭政府支持，當中大部分都反對達成讓俄羅斯保留所佔領烏克蘭領土的停火協議。馬克龍辦公室一名官員確認有關讓博納跟王毅對話的計劃，但拒絕透露詳情，並補充指法國的盟友都獲悉法國的任何倡議。
中國外交部發言人汪文斌昨天回應有關報道內容的提問時，引述國家主席習近平強調「化解危機沒靈丹妙藥，需各方從自身做起，通過積累互信創造止戰和談條件」。