美評估解放軍部署超音速無人偵察機 專家：無法對付

《華郵》取得的這份密件包含一張標註為8月9日的衛星圖片，顯示中國東部一處距離上海約563公里的空軍基地，停放了兩架火箭推動的「無偵-8」無人機。該機飛行速度是音速3倍以上，擁有尖端監控系統，可協助解放軍蒐集實時地圖數據，提供戰略信息或在未來衝突中執行導彈攻擊。密件評估，無偵-8的光電鏡頭和傳感器可蒐集台灣和包括首爾在內的韓國西側地區的情報，且能在夜間和大霧天氣下繪製地圖。

該密件又認為，「幾可肯定」解放軍已在該空軍基地建立首支無人機隊。這個基地隸屬於東部戰區司令部，是解放軍轄下負責執行對台軍事行動單位。

台灣國家中山科學研究院航空研究所所長齊立平表示，無偵-8的主要用途相信不是針對台灣，而是針對美國及美軍在太平洋軍事基地，「這是一種用於反介入及區域拒止（A2/AD）的武器」。他又稱，「它難以偵測及攔截，美國現有的空對空武器不足以應付」。華盛頓智庫「波多馬克政策研究學會」高級研究員成斌（Dean Cheng）表示，密件揭示的信息顯示中國正建構監控整個印太地區的能力，「這不僅是針對美國或韓國，日本、印度以至整個東南亞都應為此擔心」。美國國防部拒絕就報道置評；中國國防部沒回覆《華郵》詢問。

（華盛頓郵報/中央社）