中國復建南極科研基地 西方憂用作監控

北京多次否認監控用途

在名為「Frozen Frontiers」的報告裏有關中國在南極的活動部分，CSIS指興建中的設施位於鄰近羅斯海（Ross Sea）的難言島（Inexpressible Island）。工程早在2018年開始，經過數年停頓，到最近取得不少進展。報告刊登來自美國公司Maxar Technologies的衛星照片顯示，在面積5000平方米的基地上有臨時建築物、直升機停機坪及主大樓的地基，CSIS估計基地會在明年建成。

CSIS指出，基地可為中國的科學極地觀測衛星提供追蹤及通訊能力，設施同時亦可用於截取其他國家的衛星通訊；基地位於能夠蒐集澳洲及新西蘭的信號情報，及澳紐新建太空設施如澳洲阿納姆（Arnhem）太空中心發射火箭的遙測數據，至於碼頭建成後，預料用於停泊中國破冰船。

多國如美國、挪威、日本、俄羅斯、智利、南非、澳洲及新西蘭都在南極設有科研設施。據1959年《南極條約》規定，在當地的活動都僅限於和平目的，軍方人員可作科研，但禁止設立軍事基地、舉行演習或測試武器；中國在1983年6月加入條約，1985年10月取得協商國地位。美國國防部去年報告指中國新的南極基建部分或是為加強其未來對天然資源和海上通道的主張，及提高解放軍能力。

（CSIS/路透社）