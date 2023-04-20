雙贏方案 Dominion獲賠霍士免損聲譽

梅鐸星級主播避作證 免爆內幕

對霍士新聞來說，如果誹謗案進入長達數周的審理階段，霍士新聞母公司霍士公司92歲董事長梅鐸（Rupert Murdoch）、霍士新聞多名頂級主播和高層將被迫出庭作供。霍士在開審前最後一刻和解，表明該公司確實不想讓其星級主播或梅鐸出庭作證。

Dominion提告後已向公眾揭露不少有關霍士內部運作的許多信息，例如名嘴卡爾森（Tucker Carlson）「非常憎恨」特朗普，梅鐸認為特朗普的「選舉被竊」論是「瘋狂」，但為挽救收視，霍士新聞不惜播放明知是虛假的內容。霍士明白到，一旦審訊展開，更多不想外人知道的公司內部運作將被公開，而和解則可避免可能損害霍士名譽的審訊。

霍士這次支付的7.875億美元（61.4億港元）和解金，相當於霍士去年總收入近6％，成為美國歷來最大誹謗賠償之一。不過，這和解金額其實不及Dominion提出16億美元賠償額的一半，霍士亦有足夠現金應付。霍士公司行政總裁拉克倫（Lachlan Murdoch）2月告訴華爾街分析師，公司手頭大約有40億美元（312億港元）現金及資產。

對於霍士來說，這筆和解金顯然是經營成本一部分，也是保證該網絡存在的代價。曾參與許多誹謗訴訟的律師加伯斯（Martin Garbus）認為，「通過和解，人人得勝。霍士可以繼續走自己的路，Dominion獲得現金。」

（紐約時報/Politico/大西洋）