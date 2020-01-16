「撒謊有價」 霍士誹謗61億天價和解 認「大選舞弊」部分指控不實 賠償投票系統公司毋須道歉

霍士盼和解能令國家續前進

案件周二在特拉華州高等法院開審，上午挑選出12名陪審員，但到下午控辯雙方準備作開案陳辭前一刻，法官戴維斯（Eric Davis）宣布雙方達成和解。霍士新聞在聲明表示，很高興與Dominion達成和解，「我們承認法院的裁決，即某些有關Dominion的指控是虛假的。這次和解反映霍士對最高新聞標準的持續承諾。我們以和解方式取代針鋒相對的對簿公堂，來解決與Dominion的爭端，希望我們的決定能令國家在這些事件告一段落後繼續前進」。

Dominion行政總裁普洛斯（John Poulos）在庭外形容這次和解「歷史性」，霍士「承認撒了有關Dominion的謊，對我的公司、員工與客戶造成的巨大損害，沒有什麼可以彌補」，「傳媒如實報道對我們的民主至關重要」 。Dominion的代表律師納爾森（Justin Nelson）表示：「說謊是有後果的。」他說：「兩年多前，一股謊言洪流將Dominion和全美的選舉官員捲入一個陰謀論的替代宇宙，對Dominion和全國造成嚴重傷害。」

Dominion於2021年3月控告霍士新聞及其母公司霍士公司誹謗，索賠16億美元（124.8億港元）。訴訟涉及2020年11月8日至2021年1月26日期間20項陳述，包括多名主持人在節目中的評論；對知名親特朗普「選舉否定派」人物的訪問；以及主持人的Twitter推文。這些陳述中的指控分為四大類：Dominion從事選舉舞弊、用演算法將投給特朗普的票轉移給拜登、與委內瑞拉有聯繫，以及賄賂政治人物使用Dominion。

20項虛假陳述 難證懷真實惡意

法官戴維斯在上月一次重要審前聆訊中，裁定Dominion已證明該20項陳述為虛假，而美國憲法第一修正案並未提供對蓄意廣播謊言的言論自由保護。不過，戴維斯說Dominion必須證明霍士新聞行事時懷有真實惡意（actual malice）。這對原訴人來說是相當高的舉證門檻。真實惡意原則是美國現行誹謗法的最重要原則，被認為是限制公衆人物以誹謗罪來阻止新聞傳媒報道自由，以防寒蟬效應。

這宗被《紐約時報》稱為「世紀誹謗案審訊」的官司，如果進入訴訟程序，將考驗美國傳媒蓄意報道錯誤資訊時的言論自由限度，勢成為美國法律史上最影響深遠的誹謗案聆訊。7.875億美元和解金是已知迄今美國傳媒為了結誹謗案支付的最高金額。

美國雪城大學教授格特曼（Roy Gutterman）表示：「這可以被看作是直播節目主持人的警醒，提醒人們虛假事實陳述、故意廣播這些虛假信息、以及受保護的言論之間的確存在區別」。

（法新社/路透社/紐約時報/BBC/華盛頓郵報）