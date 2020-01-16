蘇丹衝突270死 歐盟大使寓所受襲輕傷

美外交車隊遇襲 孔子學院兩員脫險

博雷利（Josep Borrell）在Twitter稱，58歲的歐盟駐蘇丹大使奧哈拉（Aidan O'Hara）在其位於首都喀土穆的住所受襲，但未有交代細節；奧哈拉所屬國愛爾蘭的外長馬丁（Micheál Martin）表示，奧哈拉傷勢不嚴重；歐盟發言人稱奧哈拉「無恙」，並表示歐盟代表團未有撤離喀土穆。布林肯周二亦確認，一支美國外交車隊在蘇丹遇襲，無人受傷，他批評有關行為鹵莽及不負責任。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）周一表示，美國未有計劃撤離駐蘇丹人員。

喀土穆大學孔子學院的院長和一名教師曾被士兵持槍控制。中國外交部發言人汪文斌昨表示，他們已經脫險並轉移至安全地點。

蘇丹正規軍與RSF因爭權而爆發的衝突亦波及多個民用設施。《紐約時報》周一引述喀土穆東北部警察醫院的急症室醫生科賈里（Musab Khojali）表示，醫院早上傳出炮火聲後，有RSF成員闖入下令疏散初生嬰兒及病人，然後佔領醫院部署，形容醫院已變成戰場；報道又指多間醫院周一亦受攻擊。聯合國駐蘇丹特使佩爾特斯（Volker Perthes）周一稱，有槍手搶掠及焚燒儲存救援物資的倉庫，及部分機構如世界糧食計劃署和聯合國兒童基金會的辦公室等，組織要暫停工作。

（紐約時報/路透社/法新社/BBC/中通社）