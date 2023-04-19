報道特朗普「大選舞弊」論 霍士誹謗案開審

電子投票系統公司索償125億

案件在特拉華州高等法院開審，選出陪審團後控辯雙方作開案陳辭。案件原定周一開審，但法官戴維斯（Eric Davis）下令延遲一天，沒有透露原因。消息人士告訴路透社，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的霍士新聞和Dominion一直在作和解談判。如果達成和解，92歲的梅鐸，以及卡爾森（Tucker Carlson）等霍士新聞頻道星級主播就可避免出庭作證。

消息指梅鐸欲和解免上庭

Dominion於2021年3月控告霍士新聞，指其宣揚前總統特朗普所作「Dominion的點票機被用於操縱2020年總統大選」的虛假聲稱。競逐連任的特朗普在那次大選敗給拜登。

Dominion的代表律師公開霍士新聞內部大量通訊，聲稱霍士新聞員工以至梅鐸本人都知道選舉舞弊陳述是虛假，也有評論員表達對特朗普的不喜歡，但仍然繼續報道其「選舉舞弊」論，評論員也在節目上繼續讚揚特朗普，是因為霍士新聞成為首家宣布拜登在亞利桑那州勝出（即推算拜登贏得總統大選）的電視頻道後，收視開始下跌，指該頻道害怕觀眾流向其他右翼傳媒，所以開始支持特朗普的陰謀論。

霍士新聞否認誹謗，聲稱只是報道特朗普的指控，而不是支持那些指控。霍士新聞指出報道選舉舞弊指控本質上有新聞價值，並受美國憲法第一修正案保護。

傳媒2月報道，梅鐸在宣誓作證下承認霍士新聞頻道一些節目主持人「支持」特朗普「2020年大選被竊」論，然而他否認整個霍士新聞網絡都在推動這個毫無根據的說法。

（法新社/路透社）