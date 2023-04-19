美控華僑辦「秘密公安站」 京斥政治操弄 首刑事檢控 指涉騷擾異見者

周一被捕的是61歲的盧建旺（Lu Jianwang，譯音）和59歲的陳金平（Chen Jinping，譯音），兩人都是美國公民，被控密謀充當中國政府代理人及妨礙司法公正，因他們未按美國法例要求向司法部登記為外國代理人，且在去年10月得悉FBI對他們展開調查後，刪除與中國公安部溝通的短訊。兩人周一在法庭提堂，面臨最高25年監禁。

曼哈頓設站 涉逼「逃犯」返華、追蹤異見者

起訴書指出，盧建旺和陳金平去年1月在曼哈頓下城區一座大廈的3樓開設中國警察站，由中國公安部福州分局監督。去年10月，FBI反間諜人員搜查該警察站。檢察官指出，盧建旺與中國執法部門關係密切，自2015年起被招攬協助中國在美國實行「鎮壓活動」，包括騷擾中國異見者。2018年，他試圖迫使一名被中國視為逃犯的人回國，包括多次騷擾和恐嚇對方及其在中國和美國生活的家人。去年開設警察站後，盧建旺又應中國政府要求尋找一名居於加州的民主派人士。司法部稱，盧建旺和陳金平得悉FBI調查後，去年秋天關閉警察站。

紐約布魯克林聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）表示，中國政府在紐約設立秘密警察站，是「公然侵犯美國主權」，「我們知道你們在做什麼，我們會阻止這一切在美國發生。我們的城市不需要也不想要秘密警察站」。司法部專責國家安全事務的助理部長奧爾森（Matthew Olsen）稱，中國政府的做法遠遠超出可接受的國家行為範圍，強調美方將捍衛所有在美國生活的人的自由，免受威權鎮壓的威脅。

北京斥美抹黑涉僑事務海外服務站

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會強調，中國奉行不干涉他國的政策，美方所指的所謂的警察站並不存在。他批評美方將有關涉僑事務海外服務站和中國外交領事官員惡意關聯，無端指摘，完全是政治操弄。

總部設於西班牙的人權組織Safeguard Defenders去年發表報告指出，中國在全球設立了逾100個警察站，包括英國及荷蘭，監控及騷擾海外的中國異見者。荷蘭及加拿大當局正調查國內的中國警察站。

中國駐美大使館曾稱，這些警察站由志願者營運，旨在協助當地的中國公民，例如更新駕駛執照。

美另起訴華42官員 涉網絡恐嚇審查

另外，美國當局亦起訴34名中國公安部官員，指控他們營運一個「網絡水軍」攻擊中國異見者、散播分裂及不實信息。檢控官指出，這些官員隸屬中國公安部「912專項工作組」，該小組在包括Twitter在內的社交媒體建立數以千計假帳戶，騷擾及恐嚇在美國的中國異見者，並散播中國政府的宣傳。這34名被告相信身在中國或亞洲其他地方。

美國檢方還擴大一宗2020年司法部提出的起訴，當時一名受僱於美國公司Zoom駐中國的高層，被控協助北京審查及中斷紀念中國六四事件31周年的視像會議。周一修訂的起訴書，增加6名中國公安部官員及兩名中國國家互聯網信息辦公室官員為被告，指他們指示有關該Zoom高層的行動。

（紐約時報/路透社/BBC）