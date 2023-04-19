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2023年4月19日星期三
國際新聞
美控華僑辦「秘密公安站」 京斥政治操弄 首刑事檢控 指涉騷擾異見者
加警查同類「警察站」 當地港人憂成華監控對象
荷蘭指「經濟安全威脅」 華斥冷戰思維促停炒作
報道特朗普「大選舞弊」論 霍士誹謗案開審
蘇丹衝突270死 歐盟大使寓所受襲輕傷
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研究評估ChatGPT：解讀市場堪比人類
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涉褻瀆伊斯蘭教 華監工巴基斯坦被捕
南海仲裁案推手 菲前外長羅薩里奧去世
蘋果印度店開幕 庫克親臨「喜收舊機」
蘋果印度店開幕 庫克親臨「喜收舊機」
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【明報專訊】蘋果公司在印度首間實體直營零售店周二（18日）在孟買開業，蘋果總裁庫克（右）出席開幕禮，其間一名男子向他展示一部舊型號的Macintosh SE電腦，令他大為驚喜。
（法新社）
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