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蘋果印度店開幕 庫克親臨「喜收舊機」

【明報專訊】蘋果公司在印度首間實體直營零售店周二（18日）在孟買開業，蘋果總裁庫克（右）出席開幕禮，其間一名男子向他展示一部舊型號的Macintosh SE電腦，令他大為驚喜。

（法新社）

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