AI照片奪攝影大獎 創作者稱盼業界正視

德國攝影師埃爾達森（Boris Eldagsen）的黑白雙人肖像攝影作品《電工》（The Electrician），上周四（13日）獲得本年度Sony世界攝影大獎賽（Sony World Photography Awards）創意類別公開組冠軍。不過埃爾達森在獲獎當天承認，這張照片其實是由發明AI聊天機械人ChatGPT的美國AI初創企業OpenAI所開發的「DALL．E 2」繪圖程式生成。《商業內幕》報道，照片中不難發現AI生成的特徵，包括部分手指變形、部分指甲外觀有異，前面女子的衣服好像跟手臂融合了。

埃爾達森在個人網站宣布拒絕接受獎金和獎品，又指AI生成的圖像不該放在同個比賽中競爭，希望藉今次參賽測試這些主辦單位是否準備好會有AI照片參賽，「他們還未（準備好）」，並喚起業界關注和討論。他親自到英國倫敦參加頒獎禮，還上台打斷主持人發言，揭露作品真相。

賽會稱有查詢 遭刻意誤導

埃爾達森周一（17日）向英國廣播公司（BBC）稱，他曾向主辦單位表示希望公開討論AI與業界的問題，但不得要領。Sony世界攝影大獎賽會方則表示，在公布獎項前曾向埃爾達森查詢作品內容，當時對方刻意誤導，雖然有提及對「AI生成器的創意可能」有興趣，但強調自己過去20年從事拍攝工作，作品十分依重其「攝影知識」。主辦單位已按埃爾達森的要求，在比賽官方網站與展覽撤下所有有關《電工》的圖片與紀錄。

（衛報/BBC/商業內幕）