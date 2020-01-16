研究評估ChatGPT：解讀市場堪比人類

在本月發表的論文〈ChatGPT能否解讀聯儲局聲明？〉，兩名來自聯儲局的研究人員發現，在理解聯儲局聲明是鴿派還是鷹派方面，ChatGPT能作出與聯儲局分析師類似的解釋。以2013年5月聲明中的一句話為例：「勞動力市場狀况近月總體上呈現改善迹象，但失業率依然高企。」ChatGPT認為這句話屬於鴿派，因其暗示經濟尚未完全復蘇。這類似測試中人類分析師的結論。

能解讀美聯儲聲明 判斷股價走勢

本月發表的另一項研究是〈ChatGPT能否預測股價走勢？回報預測和大型語言模型〉。佛羅里達大學的洛佩斯-利拉（Alejandro Lopez-Lira）和唐岳華（Yuehua Tang）指示ChatGPT假裝金融專家解讀企業新聞標題。結果顯示，ChatGPT給出的答案與股票隨後的走勢存在「統計聯繫」，顯示ChatGPT能正確分析新聞含意。在其中一例，ChatGPT將「（支援服務供應商）Rimini Street在與甲骨文（軟件公司）的官司中被罰63萬美元（約491萬港元）」這則新聞視為利好甲骨文，因為罰款「有可能增強投資者對甲骨文保護知識產權能力的信心，並增加對其產品和服務的需求」。

有能力準確分析新資料

雖然量化金融分析師早已使用ChatGPT背後的語言模型助制訂策略，但研究結果顯示AI聊天機械人在分析細微差別和上文下理方面達到新層次。值得一提的是，ChatGPT研究人員只利用2021年底之前的資料訓練ChatGPT，而第二項研究中所用的新聞資料是在之後才出現，反映ChatGPT有準確分析新資料的能力。

（彭博社）