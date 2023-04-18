拜登：槍械成美童頭號殺手 再籲槍管

阿拉巴馬槍擊案4死28傷 多青少年

槍擊發生於當晚約10時半，現場為一個舞蹈工作室，當時正舉行一名少女的16歲生日會。傳媒報道，死者之一是壽星女亞歷克西絲（Alexis Dowdell）的兄長多德爾（Phil Dowdell），其母亦中兩槍受傷。有醫院接收其中15名傷者，多數為年輕人，6人已出院，9人轉往護理水平較高的設施，當中5人危殆。

拜登周日表示，槍械已成美國兒童的頭號殺手，指情况令人震驚及不可接受，並呼籲國會通過法案，讓槍械製造商對槍械暴力承擔更多責任、禁止突擊槍械和大容量彈匣，並要求安全存放槍械和要有槍械銷售背景調查。

另外，美國全國步槍協會（NRA）上周五至周日（14日至16日）在印第安納州首府印第安納波利斯舉行年會，有兒童被拍攝到拿起真槍把玩，甚至指向傳媒鏡頭，照片惹來爭議。雖然槍械都經改動而不能發射子彈，但有槍管支持者批評會方間接將槍械文化植根於兒童。

（路透社/商業內幕）