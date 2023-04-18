事隔5年 韓日再辦局長級安保會議

昨天出席會議的包括韓國外交部亞太局局長徐旻廷、國防部國際政策次長禹慶錫，以及日本外務省亞大局局長船越健裕和防衛省防衛政策局次長安藤敦史。韓國外交部稱，雙方交換對東北亞安全局勢看法，相互說明、理解雙方國防及安保政策，為兩國未來的安保合作交換意見。

日本共同社報道，雙方可能討論恢復《韓日軍事情報保護協定》（韓日GSOMIA）正常運作，磋商分享有關朝鮮彈道導彈的信息。韓聯社指出，美中戰略競爭加劇、日本防衛安全政策的相應變化也可能在討論之列。報道又稱，兩國將恢復自2014年起停擺的副外長戰略對話機制。

韓日在1997年的外長會談商定建立安保政策協商會議機制，1998年在首爾舉行首次會議。兩國關係因日本強徵韓國勞工賠償、日本對韓限貿等問題而起伏不定，會議斷續地舉行，對上一次會議為2018年3月在日本東京舉行，今次為第12次會議。

韓美日同日舉行反導彈聯合軍演

此外，韓國和美國昨日在光州基地舉行聯合空中演習，有約110架軍機及逾1400名官兵參與，是兩國空軍上半年集結同一基地的最大規模聯合軍演，重點通過各種演習提高兩國先進戰鬥機的互操作性和聯合作戰能力。韓美日3國同日亦在韓國東部公海舉行反導彈聯合軍演，為3國不足兩個月內再舉行針對朝鮮核威脅的導彈防禦演習。

（共同社/韓聯社/中央社）