印度人口超華成世界之最 有危有機 人口紅利助經濟、國力發展 政策失當恐加劇社會風險

自從聯合國於1950年代開始估算人口，中國一直是人口最多國家，印度則長居第二。兩國現時總人口在全球80億人中約佔了三分之一。中印都為遏抑人口膨脹，推行了數十年生育計劃，但印度的減幅遜於中國。當中國2022年錄得60年來首次的人口萎縮，預示進入「人口負增長時代」，人口統計專家去年已依據可見資料預測印度人口快則本月，慢則今年底前就會超越中國，成為全球之最。世界銀行還估計2041年前，印度所在的南亞勞動人口將高於其他地區。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的南亞中心主任努爾丁（Irfan Nooruddin）說：「我們處於200年來最大人口轉移的轉捩點。世界重心已轉移了一段時間，但它將更加鞏固。」

專家：世界重心轉移將更鞏固

印度現時逾14億人口約為該國70年前的4倍，而65歲人口佔總人口7%，未滿25歲人口則逾四成。印度年齡中位數為28歲，相較下，中國為39歲、美國為38歲。皮尤研究中心分析，全球約有五分之一25歲以下人口在印度。聯合國去年估算，印度2023年每100名勞工，受養人數（長者、兒童等非勞動人口）為47。187國以受養人數比率從少至多排序，印度現排第43位，2048年將升至第23位；中國則由現時第30位跌至146位。這意味印度勞動力大而社會負擔少於中國。

印度2029年有望成第三大經濟體

全球第五大經濟體印度憑藉人口龐大加上撫養比率偏低，正處「人口紅利」時期，可帶來壓倒性的經濟潛力。全印度最大的印度國家銀行（SBI）展望，該國可於2029年超越德日，晉升為僅次中美的第三大經濟體。

不過，世界銀行3月一份報告說，印度在支援經濟轉型方面雖有改善，但仍落後於別的新興經濟體。《華爾街日報》上周五形容，印度現况很多方面活像30年前的中國。

青年勞動力急增 教育、醫療投資不足

印度青年勞動力迅速增長，縱吸引一批外國企業進駐開拓新生產線，例如蘋果公司、富士康，惟整體基建落後，投資規限繁瑣。教育、醫療投資不足亦受詬病。按上次2011年普查數據，全印僅40%人口具中學學歷，十年間僅增5%。婦女礙於學習機會和傳統觀念，就業率低。

該國經濟結構未完全由農業轉型到製造業。過去十年間雖有逾1億人投入勞動市場，數以百萬計人離開農村到城市找工作，可是同期就業崗位為淨零增長。來自農村的民工在城市缺乏工作機會和低工資，將增加貧民窟和病人。

聯合國人口基金（UNPFA）去年發表《收穫印度人口紅利》報告指出，印度低勞動參與率、教育和健康問題將「侵蝕人力資本」，「倘沒有適當政策，勞動人口增加可能導致失業率上升，加劇經濟和社會風險」。

印度今年1月發表的官方數據，受過教育的青年失業率達18%，約為2400萬人。許多青年為求職灰心失望。去年有兩個邦就曾因有逾1000萬人申請3.5萬個鐵道崗位僧多粥少，爆發暴力示威。

（華爾街日報/英國廣播公司/路透社/MarketWatch）