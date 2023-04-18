史上最巨火箭系統 SpaceX「星艦」試射受挫

這支較自由神像更高、長近120米的巨型火箭原定在美國中部夏令時間周一早上8時20分（香港時間昨晚9時20分），在得州南部博卡奇卡的SpaceX太空港Starbase發射升空，但在最後一刻取消，SpaceX稱火箭的第一節有增壓問題，但仍決定繼續升空倒數當作綵排，直至最後40秒。

火箭現增壓問題

「星艦」系統由兩部分組成，一是高69米的「超重型」推進器，二是在助推火箭上高50米的「星艦」太空船，它可載逾100噸貨物或100人。太空船以往5次作亞軌道飛行測試，最高飛至10公里高，而助推器上的33個「猛禽」（Raptor）引擎也於2月成功作點火測試，但太空船和助推器從未結合測試升空。

原本按計劃，「星艦」在發射後3分鐘，助推器與「星艦」分離，並墜落墨西哥灣。裝有6個引擎的「星艦」將繼續爬升至約240公里高度，在發射後90分鐘重新進入大氣層，並墜落近夏威夷以北約100公里的太平洋海域。馬斯克周日在Twitter嘗試降低外界期望，形容「這是一次非常危險的飛行」，「隨時可能失敗」，又稱只要「星艦」能進入軌道，已是重大成功。「星艦」昨取消發射後，需要最少48小時重置。

美國太空總署（NASA）亦選擇使用「星艦」太空船於2025年底將太空人送上月球，這任務稱為「阿提米絲3」（Artemis III），是自1972年阿波羅登月項目結束以來首次。

SpaceX期望最終能將「星艦」送入軌道後，用另一艘「星艦」為其加油，使之能繼續前往火星或更遠的地方。馬斯克表示，目標是令「星艦」可重複使用，可能最快兩至三年能實現，並將每次飛行費用降至數百萬美元，最終目標是在月球和火星建立基地。

（路透社/CNN）