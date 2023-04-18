變種新冠擴散惹關注 Arcturus傳入香港 許樹昌指毋須擔心

年輕患者現結膜炎 少重症

Arcturus被認為是目前其中一種傳染力最高的新冠變異株，外國個案顯示會令年輕患者出現結膜炎或眼睛發紅發癢，是以往新冠病毒未出現過的病徵。這種新冠變種在全球快速傳播，2月底在全球所佔的病例僅0.21%，1個月後已急升至3.96%，世衛3月22日起已將Arcturus列為「正開展進一步監測的病毒株」（Variants-Under-Monitoring）。

印度連續4天增逾萬宗19死

病毒在印度傳播尤其迅速，當地確診病例大增，致印度部分地區日前重推口罩令。印度衛生部周日（16日）公布24小時內新增10,093宗個案，是連續第4天新增逾1萬病例，佔陽性個案比率5.61%，有19人死亡。衛生部官員預測，確診人數在未來10至12天內可能還會繼續增加，然後才開始減少，但重申醫院病牀需求並未面臨壓力，民眾毋須恐慌。印度疫情去年7月開始緩和，12月時單日新增病例已減至1000多宗，但到4月6日再次突破5000宗。

許樹昌昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，Arcturus 變異株由Omicron BA.2.10.1及 BA.2.75組合變異而成。估計本港個案均是輸入個案，但至今在港未見爆發；而新冠口服藥對Arcturus有效，曾接種新冠疫苗及染疫後產生的T細胞反應亦有助應付病毒，認為暫時毋須對印度實施入境限制。至於如本港相關個案急升市民是否需要戴口罩，許稱本港解除口罩令後仍有不少市民戴口罩，估計如個案急升市民會自覺佩戴。

許又指，兒童感染Arcturus後發高燒比例較高，且較感染其他變異株更常出現眼睛發炎、感痕癢及疼痛，且會流眼水， 提醒家長如留意到子女眼睛「紅卜卜」及流眼水，便應盡快帶其求醫。

至於美國疾病控制及預防中心（CDC）統計指出，上周美國感染Arcturus病例亦增加了一倍，4月9日至15日的新冠病毒樣本估計有7.2%屬Arcturus，高於此前一周的3.9%。美國梅奧醫院（Mayo Clinic）的專家稱Arcturus傳播能力較此前的病毒株高，但相信並沒有變得更危險。

（綜合報道）