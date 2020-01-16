蘇丹恐全面內戰 衝突逾600死傷 正規軍與準軍事組織反目 沙特、埃及、南蘇丹出手調解

兩軍爭權 合併計劃引爆衝突

蘇丹在2021年爆發軍事政變後，隨着政治各派談判成立過渡政府，約12萬正規軍與成員達10萬人的RSF一直在爭權，而有關將RSF併入正規軍的計劃引發數周緊張局勢，最終在上周六爆發2019年時任總統巴希爾（Omar al-Bashir）被驅逐後首次軍方派系衝突。

蘇丹空軍昨持續空襲RSF的基地。目擊者周日表示，在首都喀土穆人口稠密的北部和南部郊區，震耳欲聾的爆炸聲和激烈的槍聲震動建築物，坦克在街上行進，戰鬥機在頭頂呼嘯而過。路透社昨報道，有民眾稱已24小時沒入睡，擔心糧水耗盡，另有民眾稱當地停電，人們努力節省手機用電。醫生工會指醫護及病人都難以來往醫院，呼籲衝突雙方提供安全通道。

衝突雙方互指對方先啟戰端。RSF指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo，又名Hemedti）稱已奪取總統府、喀土穆機場及其他戰略要地，惟正規軍聲稱仍掌控那些地點，周日說「勝利時刻接近」。

聯國糧食計劃署3職員喪生

蘇丹醫生中央委員會昨表示最少56名平民在衝突中喪生，595人包括戰鬥人員在內受傷，約半數死者都來自喀土穆以外省份；該組織又稱有「數十名」軍事人員死亡。聯合國世界糧食計劃署（WFP）昨證實，3名職員在衝突中喪生，已暫停在蘇丹的工作。

埃及兵據稱被俘 客機遭襲

RSF在Twitter上載影片，顯示蘇丹北部有一班身穿制服男子，聲稱他們是「跟蘇丹軍隊一同投降的埃及士兵」。埃及軍方確認有埃及部隊在蘇丹參與演習，正關注事態發展。達加洛向阿拉伯天空新聞表示，埃及士兵不會受傷，會被送回國。接壤達爾富爾地區的乍得上周六亦已關閉與蘇丹的邊境。

另外，沙特阿拉伯航空（Saudia）一架載着乘客及機組人員、等候離境的客機上周六在喀土穆機場受到攻擊。航空公司表示已將機員及乘客送往沙特駐喀土穆大使館，暫停來往蘇丹航班至另行通知。

各方籲停火 非盟拒「外部干預」

有專家憂慮一旦衝突持續，會演變成全面內戰並牽扯到鄰國。美國國務卿布林肯上周六與沙特和阿聯酋的外長通電話，他們認為蘇丹涉事各方須立即無條件結束敵對行動，並呼籲重返過渡至民主的框架協議。中國外交部發言人昨表示中方高度關注蘇丹局勢發展，呼籲衝突雙方盡快停火，避免局勢升級。

非洲聯盟和平與安全理事會昨開緊急會議商討局勢，會後稱強烈反對任何令局勢變複雜的外部干預。

（路透社/法新社/衛報）