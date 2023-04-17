襲岸田青年熱心政治 疑模仿犯

【明報專訊】日本首相岸田文雄上周六（15日）遭煙霧彈襲擊後，警方翌日凌晨起通宵到24歲疑犯木村隆二住所搜查，扣押懷疑製作爆炸品的粉末及鋼管等物品。警方亦在疑犯作案時所持的手提包中，發現一把長約13厘米的水果刀。木村面對盤問保持沉默，有犯罪心理學家認為他可能是去年7月安倍晉三前首相刺殺案的模仿犯；《週刊文春》報道指他過往表現出熱心政治。岸田昨在嚴密保安下，繼續就23日眾議院補選為自民黨助選。
和歌山縣警至昨晨在兵庫縣川西市的木村住所帶走約20箱證物，包括懷疑火藥的粉末、鋼管等工具，以及通訊設備，搜查期間附近居民獲安排撤離。
日媒：疑犯曾受校園欺凌
有專家猜測木村是模仿去年7月8日刺殺安倍疑犯山上徹也的作案方式。《週刊文春》引述同學稱木村小學時十分活躍受歡迎，但初中受到欺負和排擠，因缺課並需受輔導，開始變得內向。有鄰居則向《文春》表示，稱木村一家2008年搬到川西住所，曾見過木村被任貨車司機的父親大聲喝斥，近年未見其父出入。而木村十分孝順母親，常開車載對方出外購物，惟他近期多留在家中彈結他，疑似沒有上班或上學。報道又指木村去年曾查詢川西市議員的薪酬收入，貌似熱心政治。
岸田昨在大分縣出席多場助選活動，獲嚴密保安，其中在JR別府站前演說期間，周圍設有臨時障礙物，每5米便有警員駐守，車站架空月台亦有警員巡邏。岸田演說後在警護官（SP）包圍保護下與聽眾碰拳，未有混亂。