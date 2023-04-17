襲岸田青年熱心政治 疑模仿犯

和歌山縣警至昨晨在兵庫縣川西市的木村住所帶走約20箱證物，包括懷疑火藥的粉末、鋼管等工具，以及通訊設備，搜查期間附近居民獲安排撤離。

日媒：疑犯曾受校園欺凌

有專家猜測木村是模仿去年7月8日刺殺安倍疑犯山上徹也的作案方式。《週刊文春》引述同學稱木村小學時十分活躍受歡迎，但初中受到欺負和排擠，因缺課並需受輔導，開始變得內向。有鄰居則向《文春》表示，稱木村一家2008年搬到川西住所，曾見過木村被任貨車司機的父親大聲喝斥，近年未見其父出入。而木村十分孝順母親，常開車載對方出外購物，惟他近期多留在家中彈結他，疑似沒有上班或上學。報道又指木村去年曾查詢川西市議員的薪酬收入，貌似熱心政治。

岸田昨在大分縣出席多場助選活動，獲嚴密保安，其中在JR別府站前演說期間，周圍設有臨時障礙物，每5米便有警員駐守，車站架空月台亦有警員巡邏。岸田演說後在警護官（SP）包圍保護下與聽眾碰拳，未有混亂。

（綜合報道）