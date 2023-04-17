Discord成美軍雙刃劍 助招「Z世代」惟難阻泄密

美軍管理1.7萬成員公開群組

報道指出，美國軍方為接觸年輕人，會贊助電競比賽項目、在遊戲直播平台Twitch賣廣告，亦在Discord管理着一個有1.7萬個成員的公開群組。該群組會有現役士兵與群組成員交流遊戲心得，玩家又可向軍方招募人員查詢更多陸軍資料。

國防部官員亦努力應對Discord頻道的風險，上月一份針對Discord用戶的詳細指南中，美國特種作戰指揮部提醒士兵：「不要在Discord中發布任何你不想公眾看到的東西。」惟聯邦調查局（FBI）人員指出，特謝拉去年底已開始上載機密資料，他管理的頻道上月有人將資料轉載到其他Discord伺服器，終引發這次風波。軍方亦對包括TikTok、Twitch及約會程式如Tinder等發布類似指引。

（華盛頓郵報）