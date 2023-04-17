Discord成美軍雙刃劍 助招「Z世代」惟難阻泄密

【明報專訊】美國「泄密門」爆料疑犯、21歲麻省空軍國民警衛隊情報部門成員特謝拉（Jack Teixeira）最初透過遊戲玩家聊天平台Discord的群組分享文件。《華盛頓郵報》上周六（15日）報道，美軍近年努力在該平台接觸「Z世代」（1990年代中後期至2010年代初出生的人），上月國防部曾提醒軍人避免在該平台發布「不希望公眾得知的內容」，不料早已有百計文件經平台外泄。
美軍管理1.7萬成員公開群組
報道指出，美國軍方為接觸年輕人，會贊助電競比賽項目、在遊戲直播平台Twitch賣廣告，亦在Discord管理着一個有1.7萬個成員的公開群組。該群組會有現役士兵與群組成員交流遊戲心得，玩家又可向軍方招募人員查詢更多陸軍資料。
國防部官員亦努力應對Discord頻道的風險，上月一份針對Discord用戶的詳細指南中，美國特種作戰指揮部提醒士兵：「不要在Discord中發布任何你不想公眾看到的東西。」惟聯邦調查局（FBI）人員指出，特謝拉去年底已開始上載機密資料，他管理的頻道上月有人將資料轉載到其他Discord伺服器，終引發這次風波。軍方亦對包括TikTok、Twitch及約會程式如Tinder等發布類似指引。