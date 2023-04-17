泄密門指空防難禦解放軍 台指不實 文件：台防空監控欠完善 近半軍機缺完整戰力

外泄文件引述美國國防部聯合參謀部情報局評估，指台軍防空單位沒有同時監察所有部隊動向的「共同作戰圖像」（common operating picture），同時缺乏具相容性的安全無線電，致其無法有效攻擊敵方目標，亦可能出現多支部隊同時攻擊同一目標的情况。

文件稱有台灣官員質疑以目前防空部署能否準確偵測敵軍導彈發射，另指台軍只有勉強過半的軍機具備完整作戰能力，而將這些軍機移入防空設施需時最少一周。分析認為台方軍機很有可能在升空前已遭導彈打擊，相信解放軍大有可能在戰事初期掌握制空權。

台軍「留前鬥後」 解放軍或迅掌制空權

美方又對台軍的應對計劃感到憂慮，包括台灣官員可能會選擇「留前鬥後」，在開戰初期節省防空炮火消耗，但《華郵》引述獨立專家質疑這將無法在初期「達標」，即有效摧毁約40個解放軍空軍基地以至最少800個遮蔽停機坪。文件又指台軍的指引是向每個目標只發射兩枚防空導彈，這將在解放軍機動的短程彈道導彈密集炮火下受壓。其中一份文件亦婉轉批評台軍空防將領「可能猶豫不與敵軍載人軍機交戰」。

《華郵》形容文件指台灣整體的備戰程度令人憂慮。五角大樓分析員批評台灣的導彈警報演習太過「照本宣科」，不足以鍛煉民事機構及公眾應對「真實世界事件」。另有文件認為，台灣空軍如不處理解決重大問題，即使在明年起將義務服役年期從4個月延長至1年，也「不太可能顯著改善」防空效率。

CNN：台與美商討設軍火「緊急庫存」

台灣國防部昨天下午發新聞稿，指各級作戰中心透過整合互援，可建立共同圖像，資料傳輸系統均設有保密機制，稱統合情報單位及防空部隊可即時應對解放軍空中威脅，並將持續提升防衛戰力。新聞稿又解釋，台軍義務役役期調整方案目標建構完整強韌全民體系，提升整體防衛力量，並非單純針對防空戰力。

美國有線新聞網絡（CNN）前天則引述台灣專家分析報道，台灣政府與美國正商討在台灣境內設立軍火「緊急庫存」，或有助台軍應對在開戰初期遭切斷島外補給，並等候美軍來援。美國總統拜登今年簽署的《國防授權法》容許在境外建立地區緊急軍火庫存。CNN引述台灣國防部指正與美國討論「緊急狀况」的定義、可供即時運用的儲存軍火種類及付運時間表，同時稱舉動是為滿足台灣防衛需求，非為戰爭「預存」軍火。在北京，外交部回覆CNN，強調堅決反對美國與台灣任何軍事交流。

（華盛頓郵報/中央社/CNN）