金融時報：FBI查氣球風波 中方拒再安排布林肯到訪

美國指控氣球監控敏感軍事地點並將之擊落，中方則主張是氣象科研用的民用無人飛艇。《金融時報》指出，拜登政府內部對是否公開調查報告也有分歧，有官員主張解密報告，以證明氣球有進行監控活動，但有官員擔心損害開局不順利的中美恢復接觸。

另外，《華盛頓郵報》上周五引述由一批美國國家地理空間情報局（NGA）製作的「泄密門」文件報告，情報部門另發現4個此前未曾對外公開的間諜氣球。代號Bulger-21的一枚在2021年12月至2022年5月環球飛行，有精密監察儀器和可變焦的攝錄鏡頭，似屬於2月氣球風波中被制裁的鷹門航空科技集團。代號Accardo-21的一枚附有類似偵察儀器兼附「襯箔萬向節」（foil-lined gimbaled）感應器。2月引發風波的氣球代號則為Killeen-23，被指攜有大量感應器和天線，太陽能板可產電1萬瓦，足夠任何偵察器材所用；惟其頂部突出的一個直徑約0.75米結構，用途不明。

（路透社/金融時報/華盛頓郵報）