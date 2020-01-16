金融時報：FBI查氣球風波 中方拒再安排布林肯到訪

【明報專訊】2月初氣球風波導致美國國務卿布林肯臨時取消訪華，《金融時報》昨天（15日）引述4名知情人士報道，中方已知會美方不打算重新安排該行程，其一考慮因素是關切美方或會趁布林肯再準備訪華期間公布聯邦調查局（FBI）對該氣球的調查結果。中國外長秦剛上月在北京一項活動上明言，該FBI調查是中美關係難以穩定的另一例子。知情人士指另一中方抗拒因素是美國眾議院議長麥卡錫早前在洛杉磯會見過境的台灣總統蔡英文。
美國指控氣球監控敏感軍事地點並將之擊落，中方則主張是氣象科研用的民用無人飛艇。《金融時報》指出，拜登政府內部對是否公開調查報告也有分歧，有官員主張解密報告，以證明氣球有進行監控活動，但有官員擔心損害開局不順利的中美恢復接觸。
另外，《華盛頓郵報》上周五引述由一批美國國家地理空間情報局（NGA）製作的「泄密門」文件報告，情報部門另發現4個此前未曾對外公開的間諜氣球。代號Bulger-21的一枚在2021年12月至2022年5月環球飛行，有精密監察儀器和可變焦的攝錄鏡頭，似屬於2月氣球風波中被制裁的鷹門航空科技集團。代號Accardo-21的一枚附有類似偵察儀器兼附「襯箔萬向節」（foil-lined gimbaled）感應器。2月引發風波的氣球代號則為Killeen-23，被指攜有大量感應器和天線，太陽能板可產電1萬瓦，足夠任何偵察器材所用；惟其頂部突出的一個直徑約0.75米結構，用途不明。