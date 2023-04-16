蘇丹首都陷炮火 中英使館發警報

【明報專訊】蘇丹正規軍部隊昨日在包括首都喀土穆在內的多處與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）爆發武裝衝突，爆炸與槍擊聲此起彼落，有戰機轟炸軍事設施，街頭有坦克、大炮、裝甲車部署。喀土穆國際機場附近冒起濃煙，總統府、國防部、軍方總部一帶戰鬥尤為激烈。國軍斥RSF為「亂黨」，RSF指斥國軍策動政變。聯合國、埃及等鄰國以及美俄歐盟等皆敦促雙方馬上停火。中國駐蘇丹大使館和英國大使館均緊急發布安全提醒，呼籲國民避免外出。
正規軍RSF互斥政變
RSF昨聲稱佔據總統府、過渡政府最高權力機構「主權委員會」主席兼軍方總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）的官邸，以及首都等地的機場，但布爾漢接受半島電視台訪問時表示，軍方仍控制總統府、軍方總部和首都機場。蘇丹醫生中央委員會（CCSD）稱，首都等城市爆發武裝衝突的地方包括住宅區，平民至少3死9傷。軍方又指RSF在首都機場縱火燒民航機，多國暫停來往蘇丹航班。
RSF首領達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）聲稱政府軍企圖「發動政變」，形容布爾漢是「罪犯」，率先包圍猛攻RSF的喀土穆基地。軍方反斥RSF先發動攻擊，是掩飾叛亂罪行的造謠亂黨。
RSF擁有10萬大軍，由涉及達爾富爾種族滅絕的民兵組成。他們2019年聯同軍隊推翻前總統巴希爾後，達加洛成了蘇丹過渡軍政府第二把交椅，並開始在首都等地部隊兵力，引起其他軍方領袖的不安。上月，過渡政府的軍民代表展開將之併入軍隊的談判，談判破裂衍生緊張。