蘇丹首都陷炮火 中英使館發警報

正規軍RSF互斥政變

RSF昨聲稱佔據總統府、過渡政府最高權力機構「主權委員會」主席兼軍方總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）的官邸，以及首都等地的機場，但布爾漢接受半島電視台訪問時表示，軍方仍控制總統府、軍方總部和首都機場。蘇丹醫生中央委員會（CCSD）稱，首都等城市爆發武裝衝突的地方包括住宅區，平民至少3死9傷。軍方又指RSF在首都機場縱火燒民航機，多國暫停來往蘇丹航班。

RSF首領達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）聲稱政府軍企圖「發動政變」，形容布爾漢是「罪犯」，率先包圍猛攻RSF的喀土穆基地。軍方反斥RSF先發動攻擊，是掩飾叛亂罪行的造謠亂黨。

RSF擁有10萬大軍，由涉及達爾富爾種族滅絕的民兵組成。他們2019年聯同軍隊推翻前總統巴希爾後，達加洛成了蘇丹過渡軍政府第二把交椅，並開始在首都等地部隊兵力，引起其他軍方領袖的不安。上月，過渡政府的軍民代表展開將之併入軍隊的談判，談判破裂衍生緊張。

（半島電視台/路透社/法新社）