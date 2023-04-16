日警即時加強保護要人安排 AI鏡頭保G7峰會安全

昨日事發後，警察廳已即時指示全國各地的主要警察部門，加強保護要人的安排，包括增加警員配置、加強截查可疑人士、徹底檢查可疑物品，以及加強在競選活動會場的應對。此外，日本旅客鐵道株式會社（JR）為準備G7峰會，日前已在JR廣島站增設人工智能監控鏡頭，開始安排爆炸品偵緝犬在主要車站巡查，並計劃暫時移除垃圾桶和暫停收費儲物箱服務。G7氣候部長會議和外長會議分別於昨天在札幌及今天於輕井澤先行召開。日本外務省指，未有計劃改變G7外長會議的保安安排。

日本警方的加強保安措施基於新版的《警護要則》。警察廳在安倍遇刺後，去年8月底更新1994版的同名文件，並即時實施，主要改革內容將警察廳原本僅約10名成員的警護室升格為獨立的「警備2課」，新部門最初有50名成員，有權力分析審查地方警察部門保護要人的計劃，並提供意見。東京都警方警護課計劃今年春季起增員50人，令部門總人數增至300人以上。另警方亦計劃檢討為首相配置警護官（SP）的人數，並將同類安排擴展至其他政要。

（綜合報道）