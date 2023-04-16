岸田文雄助選被擲煙霧彈幸無恙 施襲者即場被制服 民眾質疑警方未汲取安倍遇刺教訓

傳爆炸巨響 岸田急撤民眾走避

日本眾議院各地區補選在4月23日舉行。岸田昨晨抵達和歌山市雜賀崎漁港，為自民黨候選人拉票。約11時半，他在漁港品嘗完海產，在準備發表演講前與自民黨候選人交談之際，現場突然傳出爆炸巨響，然後冒出一片白煙，在場民眾爭相走避。岸田在警護官（SP，即特勤人員）保護下，躲避到幾十米外的車旁。共同社報道，岸田一度表情驚慌。多名警員其後壓倒並制服一名戴口罩男子，再把他抬到一邊，相信是他向岸田投擲煙霧彈。

現場一名市議員表示，事發時看到一個銀色的筒狀物在自己前面飛了約兩米，然後就聽到爆炸聲。一名目擊者說：「當我們停在講台前，有人說：『有爆炸物擲來』，之後大家開始四散。然後在疑犯被擒獲約10秒後，就發生爆炸」。日本放送協會（NHK）影片顯示，一名戴眼鏡、口罩和揹着灰色背包的年輕男子，事發時站在觀看岸田演說的人群中，他在被捕前，可見他拿着一個銀色圓筒，似乎嘗試點燃它。有目擊者稱，一名男子手持長度約15厘米的銀色圓筒，等到圓筒冒煙後就往岸田方向擲去。NHK引述現在一名官員稱，該金屬圓筒落在岸田站着的位置附近。

警方在現場檢獲兩個圓筒狀物體，其中一個已爆炸，另一個是警員制服疑犯後起出。疑犯為24歲的木村隆二，住在兵庫縣川西市，他被警方以「武力妨害業務」罪為由拘捕。警方稱，他被捕後一直保持緘默，稱「要等律師來才願意說話」。

岸田事發後坐車離開現場到市內縣警總部。他雖取消上午在雜賀崎漁港演說，但下午恢復助選活動，在和歌山JR車站前講話，稱警方正調查早上的爆炸事件，強調「國家正舉行一場重要選舉，我們必須同心協力，讓選舉進行到底」。自民黨幹事長茂木敏充表示，選舉是民主基石，在選舉期間發生這樣的暴力行為令人遺憾。自民黨選舉對策委員長森山裕炮轟這是「不可原諒的暴行」。

目擊者：想起安倍遭槍殺事件

有目擊者稱，今次事件令人想起前首相安倍晉三遭槍擊事件。安倍去年7月8日在奈良市為自民黨參議員候選人站台時，遭41歲男子山上徹槍擊身亡，震驚國際，亦令人關注日本警方保護政要的措施存在漏洞。一名目擊者表示，安倍遇刺後，保安看來仍然鬆懈，因疑犯似乎最先被現場的人制服，「我從未想過安倍事件後這麼快再發生這樣的事，我不想再參加這些與政治有關的活動了」。警方消息人士透露，昨天現場的保安工作由警視廳的警護官與和歌山縣警察等負責。

在日本，政治活動的保安相對較寬鬆，民眾可走近候選人，但有學者稱，若這些襲擊事件繼續發生，安全官員必須更警惕，且需防有人模仿。

（路透社/法新社/紐約時報/共同社/朝日新聞）