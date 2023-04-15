朝首射固體燃料洲際導彈 金正恩偕妻女妹現場視察

報道指，試射目的為測試大功率固體多級火箭引擎性能、級間分離技術、各種功能性控制系統的可靠度，及評估新戰略武器系統的軍事效用。是次試射採用了第1級助推器以標準彈道的飛行方式發射，第2及3級助推器則設定為高角度方式飛行。導彈首兩級助推器分別墜落在咸鏡南道金野郡虎島半島對開10公里的海面，及咸鏡北道漁郎郡以東335公里的海面。

固體燃料易部署難發現

到場指導的金正恩滿意試射結果，又稱開發火星-18將大幅重整朝鮮戰略遏制力組成部分，快速提升核反擊效能。官媒發布的照片顯示他的妻女和妹妹都有到場視察。

有專家稱，從朝鮮官媒發布影像及韓國軍方提供的資料顯示，今次確實是朝鮮首次成功試射固體燃料導彈。使用液體燃料的導彈，要在發射前注入燃料，亦要在準備好之後短時間內發射。至於使用固體燃料的導彈則較易儲存及運送、相對亦更穩定，發射準備亦更快，因此更難被發現和被敵方率先摧毀。不過，固體燃料導彈需小心存放及維護，否則其質量會隨時間降低，或令它無法發射。

韓發白皮書 對朝字眼轉強硬

另外，韓國統一部周五發布總統尹錫悅上任後首份《2023統一白皮書》。約290頁的2023統一白皮書共分7章說明韓國政府對朝鮮及統一政策、人權問題、脫北者協助及政府對恢復兩韓交流所作的努力等，當中部分用字有變，如「朝鮮半島無核化」改為「朝鮮無核化」，「朝美關係」改為「美朝關係」等。白皮書聲稱朝鮮不斷發起核威脅和挑釁，加劇朝鮮半島安全緊張局勢，並將兩韓交流斷絕歸因於朝鮮持續發展核武、導彈與軍事挑釁。

（朝中社/法新社/中央社/韓聯社）