與家人向金主售房產未申報 美大法官再涉爭議

104萬購1住宅兩幅地

報道指克羅（Harlan Crow）其中一間公司用約13.3萬美元（104萬港元）向托馬斯（Clarence Thomas）、其母及已故兄弟的家庭購入1間住宅及附近兩幅地，托馬斯之母之後繼續居住。1970年代水門案後美國通過聯邦法案，要求法官和官員申報大多數超過1000美元（約7800港元）房產交易細節，然而托馬斯從未申報有關交易。克羅發聲明稱房產是以市價購入，目的是為未來在托馬斯之母的住所成立公共博物館，以專門講述美國歷來第2位最高法院大法官的事迹，但沒交代為何同時購買另外兩幅地。

學者指隱瞞與地產商財務關係

有道德法律學者指，克勞的意圖跟托馬斯披露交易的法律義務無關。聖路易斯華盛頓大學法律倫理專家克拉克（Kathleen Clark）稱，托馬斯未有申報顯示他想隱瞞跟克羅的財務關係。

ProPublica上周四（6日）已披露托馬斯及其妻在逾20年間接受克羅的奢華旅遊款待而沒申報，托馬斯其後稱獲告知所獲款待的種類毋須申報；他暫未有回應ProPublica的最新報道內容。

（ProPublica/彭博社）