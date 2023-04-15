密件指京允供俄致命武器 中方否認

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》引述「泄密門」文件指，一通截取自俄羅斯對外情報局（SVR）的「信號情報」顯示，SVR報告指中共中央軍委已經「批准增加供應」武器而同時希望將之保密，收錄該份情報的摘要文件更提到「致命援助」（lethal aid）的字眼。惟《華郵》引述一名華府高官指，美方暫仍未看到北京轉移武器或提供致命援助予俄羅斯的證據，另一國防高官也同意這評估。中國國務委員兼外長秦剛昨日表明，中方不會向俄烏任何一方提供武器，也會管控軍民兩用產品的出口。
上述外泄情報屬於一份日期標記為今年2月23日的最高機密情報摘要，由美國國家情報總監辦公室連同其他涉烏涉俄的情報編纂，涉華部分的副標題是「北京據報批准秘密付運致命援助到俄羅斯」。
華企涉購俄金屬 面臨美次級制裁
另外，路透社昨日報道，根據交叉比對俄羅斯海關數據與另外兩項資料庫，一間名為「衢州囡囡」（Quzhou Nova）的中國進出口有限公司，從位於烏東俄佔區的「迪巴特夫斯基冶金工程廠」購入最少總值740萬美元（約5770萬港元）的銅合金鑄塊，交易日期為去年10月8日至今年3月24日。中國未曾對俄貿易設置任何限制，但上述交易可能面臨美國的次級制裁。