密件指京允供俄致命武器 中方否認

上述外泄情報屬於一份日期標記為今年2月23日的最高機密情報摘要，由美國國家情報總監辦公室連同其他涉烏涉俄的情報編纂，涉華部分的副標題是「北京據報批准秘密付運致命援助到俄羅斯」。

華企涉購俄金屬 面臨美次級制裁

另外，路透社昨日報道，根據交叉比對俄羅斯海關數據與另外兩項資料庫，一間名為「衢州囡囡」（Quzhou Nova）的中國進出口有限公司，從位於烏東俄佔區的「迪巴特夫斯基冶金工程廠」購入最少總值740萬美元（約5770萬港元）的銅合金鑄塊，交易日期為去年10月8日至今年3月24日。中國未曾對俄貿易設置任何限制，但上述交易可能面臨美國的次級制裁。

（華盛頓郵報/路透社）