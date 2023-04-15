美泄密門拘低級軍人 涉間諜法 外界質疑接觸涉密資訊權限審批過濫

【明報專訊】美國「泄密門」疑犯、21歲麻省空軍國民警衛隊情報部門成員特謝拉周四（13日）被捕。司法部長加蘭德援引《間諜法》，指特謝拉因涉嫌「未經授權移除、保留和傳輸機密國防信息」被捕，周五於波士頓首度提堂。今次泄密疑犯是國防部低級人員，令外界質疑接觸涉密資訊的權限審批是否過濫。爆出「泄密門」後，美國負責情報與安全的助理防長已介入重新審視接觸和控制情報的流程，國防部亦持續縮減簡報資訊的分發名單。
特謝拉（Jack Teixeira）周四在麻省東南部城鎮北戴頓（North Dighton）住所被荷槍實彈的聯邦調查局（FBI）人員拘捕。傳媒畫面顯示，身穿T恤和紅色運動短褲的特謝拉在屋外，被FBI人員指示下雙手抱頭，然後被戴上手銬帶走，其間他未有作出反抗。特謝拉昨日在麻省聯邦地區法院首次提堂，身穿拘留中心衣服的特謝拉在被告席就座前獲解去手銬。他被控未經授權管有和傳送國防資料，以及未經授權移除機密資料和國防資料兩項罪名。法官排期下周三進行拘留審訊，此前他須被還柙。特謝拉未有正式求情，僅兩次細聲對法官宣讀其辯護權利回應說「是」（yes）。聆訊結束後庭內一名男子大叫「愛你，傑克」，特謝拉回應：「我也愛你，父親。」
年僅21歲卻擁最高權限
服役紀錄顯示，高中學歷的特謝拉2019年加入空軍國民警衛隊，2021年10月完成技術訓練後被分配到麻省空軍國民警衛隊「第102情報聯隊」擔任專責資訊科技的「數碼運輸系統熟練工」，在麻省奧蒂斯空軍國民警衛隊基地工作，去年7月晉升空軍一等兵。
年僅21歲、僅屬於低級人員的特謝拉具有接觸「最高機密/敏感隔離資訊」（Top Secret/Sensitive Compartmented Information）的最高權限，引發有關軍方如何處理安全許可的問題。不過，根據國防部官員和專家的說法，低級軍人獲得接觸最高機密資訊權限並不罕見。國防部發言人賴德更強調年齡並非考慮因素，指出軍中有些崗位（例如涉及情報的崗位）需要安全許可以接觸涉密資訊。
接觸涉密資訊者「多得麻木」
專家指出「泄密門」暴露兩大結構問題：首先，自2001年911襲擊和2003年伊拉克戰爭前出現誤判薩達姆政府持有大殺傷力武器的情况後，美國擴大可以接觸涉密資訊人員名單，以加強審查效率。美國國家安全局（NSA）的前首席法律顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）指出，這原本是好事，惟現今的情况卻變成有權限接觸涉密資訊的人「多得令人麻木」，令原本「在有效防止事情的前提下才提供資訊」的原則淪為空談。美國國家情報總監辦公室報告顯示，至2017年10月逾280萬人擁有接觸涉密資訊的安全許可，其中近120萬人可接觸「最高機密」資訊。
國防部執行接觸機密規制寬鬆
第二大問題是相較其他情報部門，美軍及國防部執行接觸機密的規制異常寬鬆。曾任FBI特別監察探員的有線新聞網絡（CNN）國安及執法特派員坎貝爾（Josh Campbell）指出，美國軍方雖大規模聘請獲安全許可的人，但未有像其他機構要求對僱員定期嚴格重審背景及資格，目前已加緊監察。
國防長奧斯汀周四表示將採取一切措施加強守護國家機密，其中已指派負責情報與安全的助理防長重新審視部門內接觸、控制情報和問責的流程。正訪問愛爾蘭的總統拜登周四表示，不憂慮外泄的文件內容，但關注「泄密門」事件本身，指出其後果未必會即時浮現。