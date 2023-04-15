美泄密門拘低級軍人 涉間諜法 外界質疑接觸涉密資訊權限審批過濫

特謝拉（Jack Teixeira）周四在麻省東南部城鎮北戴頓（North Dighton）住所被荷槍實彈的聯邦調查局（FBI）人員拘捕。傳媒畫面顯示，身穿T恤和紅色運動短褲的特謝拉在屋外，被FBI人員指示下雙手抱頭，然後被戴上手銬帶走，其間他未有作出反抗。特謝拉昨日在麻省聯邦地區法院首次提堂，身穿拘留中心衣服的特謝拉在被告席就座前獲解去手銬。他被控未經授權管有和傳送國防資料，以及未經授權移除機密資料和國防資料兩項罪名。法官排期下周三進行拘留審訊，此前他須被還柙。特謝拉未有正式求情，僅兩次細聲對法官宣讀其辯護權利回應說「是」（yes）。聆訊結束後庭內一名男子大叫「愛你，傑克」，特謝拉回應：「我也愛你，父親。」

年僅21歲卻擁最高權限

服役紀錄顯示，高中學歷的特謝拉2019年加入空軍國民警衛隊，2021年10月完成技術訓練後被分配到麻省空軍國民警衛隊「第102情報聯隊」擔任專責資訊科技的「數碼運輸系統熟練工」，在麻省奧蒂斯空軍國民警衛隊基地工作，去年7月晉升空軍一等兵。

年僅21歲、僅屬於低級人員的特謝拉具有接觸「最高機密/敏感隔離資訊」（Top Secret/Sensitive Compartmented Information）的最高權限，引發有關軍方如何處理安全許可的問題。不過，根據國防部官員和專家的說法，低級軍人獲得接觸最高機密資訊權限並不罕見。國防部發言人賴德更強調年齡並非考慮因素，指出軍中有些崗位（例如涉及情報的崗位）需要安全許可以接觸涉密資訊。

接觸涉密資訊者「多得麻木」

專家指出「泄密門」暴露兩大結構問題：首先，自2001年911襲擊和2003年伊拉克戰爭前出現誤判薩達姆政府持有大殺傷力武器的情况後，美國擴大可以接觸涉密資訊人員名單，以加強審查效率。美國國家安全局（NSA）的前首席法律顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）指出，這原本是好事，惟現今的情况卻變成有權限接觸涉密資訊的人「多得令人麻木」，令原本「在有效防止事情的前提下才提供資訊」的原則淪為空談。美國國家情報總監辦公室報告顯示，至2017年10月逾280萬人擁有接觸涉密資訊的安全許可，其中近120萬人可接觸「最高機密」資訊。

國防部執行接觸機密規制寬鬆

第二大問題是相較其他情報部門，美軍及國防部執行接觸機密的規制異常寬鬆。曾任FBI特別監察探員的有線新聞網絡（CNN）國安及執法特派員坎貝爾（Josh Campbell）指出，美國軍方雖大規模聘請獲安全許可的人，但未有像其他機構要求對僱員定期嚴格重審背景及資格，目前已加緊監察。

國防長奧斯汀周四表示將採取一切措施加強守護國家機密，其中已指派負責情報與安全的助理防長重新審視部門內接觸、控制情報和問責的流程。正訪問愛爾蘭的總統拜登周四表示，不憂慮外泄的文件內容，但關注「泄密門」事件本身，指出其後果未必會即時浮現。

（綜合報道）