Twitter官媒標籤爭議 美主流傳媒首棄用

【明報專訊】社交網站Twitter近期為部分傳媒的帳號貼上標籤，以示其與政府聯繫，卻引起風波。其中美國全國公共廣播電台（NPR）上周曾被標籤為「國家附屬媒體」，引起NPR不滿。NPR周三（12日）指對方多次拒絕移除不準確標籤，雖然Twitter後來將之改為「政府資助媒體」，但NPR指新標籤仍向用戶暗示政府參與編輯內容，因此停用旗下52個Twitter帳號，成為首間停用Twitter的美國傳媒。
NPR不滿暗示政府參與編採
NPR周三在網站聲明指出，「政府資助媒體」（government-funded media）標籤沒準確反映其公共媒體治理結構，仍向用戶暗示政府參與NPR編採，認為有關標籤旨在質疑其編採獨立性，破壞其信譽，如繼續發帖文，每個帖子都會有誤導標籤。NPR在最後5個Twitter帖文列出其他取得NPR新聞的方式，呼籲網民採用。
NPR行政總裁蘭辛（John Lansing）指重點不在於他們是否獲政府資助，關鍵是編採獨立。他向員工稱NPR旗下Twitter帳戶將不再運作，因該平台錯誤暗示他們並非編採獨立，破壞信譽，指Twitter玷污任何公共傳媒獨立性極其有害，立下危險先例。Twitter行政總裁馬斯克周三下午模仿美國因警暴問題出現的「停止資助警隊」運動，貼文稱「停止資助NPR」。
Twitter將「國家附屬媒體」（state-affiliated media）定義為「國家以財政資源、直接或間接政治壓力，及控制製作和發行來管控編輯內容的媒體」，其他有相同標籤機構包括俄羅斯國營電視台RT和中國新華社。NPR是總部設於華盛頓的非牟利媒體，資金大部分來自公眾，部分是聯邦撥款。
RT新華社列國家附屬媒體
美國公共電視網（PBS）本月亦遭遇與NPR相同情况，上周六起以相同理由暫停發帖，但對重返Twitter留有餘地。PBS當時指編採獨立是其工作核心，永不改變，而平台的簡單標籤予人PBS完全由聯邦政府資助的不準確印象；PBS主要由公共和慈善組織資助，僅小部分資金來自與政府有關實體。
（衛報/金融時報/法新社/BBC）
相關字詞﹕公共電視網（PBS） 全國公共廣播電台（NPR） 新聞自由 編採獨立 馬斯克