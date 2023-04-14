Twitter官媒標籤爭議 美主流傳媒首棄用

NPR不滿暗示政府參與編採

NPR周三在網站聲明指出，「政府資助媒體」（government-funded media）標籤沒準確反映其公共媒體治理結構，仍向用戶暗示政府參與NPR編採，認為有關標籤旨在質疑其編採獨立性，破壞其信譽，如繼續發帖文，每個帖子都會有誤導標籤。NPR在最後5個Twitter帖文列出其他取得NPR新聞的方式，呼籲網民採用。

NPR行政總裁蘭辛（John Lansing）指重點不在於他們是否獲政府資助，關鍵是編採獨立。他向員工稱NPR旗下Twitter帳戶將不再運作，因該平台錯誤暗示他們並非編採獨立，破壞信譽，指Twitter玷污任何公共傳媒獨立性極其有害，立下危險先例。Twitter行政總裁馬斯克周三下午模仿美國因警暴問題出現的「停止資助警隊」運動，貼文稱「停止資助NPR」。

Twitter將「國家附屬媒體」（state-affiliated media）定義為「國家以財政資源、直接或間接政治壓力，及控制製作和發行來管控編輯內容的媒體」，其他有相同標籤機構包括俄羅斯國營電視台RT和中國新華社。NPR是總部設於華盛頓的非牟利媒體，資金大部分來自公眾，部分是聯邦撥款。

RT新華社列國家附屬媒體

美國公共電視網（PBS）本月亦遭遇與NPR相同情况，上周六起以相同理由暫停發帖，但對重返Twitter留有餘地。PBS當時指編採獨立是其工作核心，永不改變，而平台的簡單標籤予人PBS完全由聯邦政府資助的不準確印象；PBS主要由公共和慈善組織資助，僅小部分資金來自與政府有關實體。

（衛報/金融時報/法新社/BBC）