美民調：視中國為敵人受訪者增

83%受訪者看法負面 對與華合作存疑

上述民調在3月20至26日訪問3576名美國民眾，顯示83%受訪美國民眾持續對中國抱負面看法，持非常負面看法的比例更較去年增加4個百分點，達到44%。此外，雖然仍有52%美國民眾將中國視為競爭者，但認為中國是美國敵人的美國民眾較去年大幅增加13個百分點，達到38%，僅6%受訪者視中國為美國伙伴。

雖然民調是在台灣總統蔡英文過境美國、北京在台海周邊軍事演習之前所做，但美國民眾對台海緊張局勢的擔憂依然持續增加，47%受訪者認為非常嚴峻，較兩年前增加19個百分點。

美國民眾對中國在全球角色普遍關注。在中國國家主席習近平訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤後，62%的美國民眾認為中俄伙伴關係對美國而言是「非常嚴峻」的問題，較去年10月上升5個百分點，回到2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後的高點。

美國民眾也批評中國在國際事務的行為。約八成受訪者認為，中國無助世界和平穩定；77%民眾認為，中國並未考慮美國等其他國家利益。

在這樣的擔憂下，美國民眾對與中國合作的可能性表達質疑，在解決國際衝突、氣候變化與對抗傳染病傳播等議題，都有過半數受訪者認為美中難以合作。

對於習近平的國際角色，美國民眾持續不看好。77%受訪者表示對習近平能正確處理國際事務沒有信心，其中47%受訪者表示毫無信心。還有13%美國民眾表示從未聽過習近平。

（彭博社/中央社）