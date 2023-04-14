法財長為馬克龍解畫：盼走獨立於美中政策道路

「是美盟友不代表應反華」

勒梅爾周三在國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）舉行的春季會議期間在場邊向記者表示，馬克龍訪華前，法美已就對華立場有密切協調。被問及馬克龍的受爭議言論時，勒梅爾稱，這場爭論是「小題大做」，馬克龍多年一直主張這樣的立場，「我們希望歐洲擁有主權，意思是在地緣政治、工業、技術議題上，我們希望歐洲更獨立。6年多以來，這一直是法國政策的核心」。

馬克龍：成為盟友不意味成附庸

他說，法方希望與中國接觸，「因我們堅信，從中國關係中取得具體成果的最佳方式就是與華接觸」。對於台海局勢，他表示，馬克龍已要求中國就涉台問題展開更多對話，「我們要求中國緩和其在台灣周邊的軍事行動」。勒梅爾周二向Europe 1電台亦稱，歐盟國家不應成為全球危機下的附庸國，並強調「我們是美國盟友不代表我們應反對中國」。

馬克龍周二國事訪問荷蘭期間發表了「歐洲主權」的演說，強調歐洲可以選擇自己的伙伴及「塑造自己的命運」。他周三結束訪荷行程，與荷蘭首相呂特舉行聯合記者會時，堅持其受訪的言論，他說：「成為盟友並不意味成為附庸……並不意味我們沒有權利獨立思考。」他又表示，法國支持台灣的現狀，支持「一中政策」，並尋求和平解決台海局勢的方法。

（路透社/彭博社/BBC）