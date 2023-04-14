密件揭美批評古特雷斯 不滿糧食談判迎合俄國

去年7月，俄羅斯、烏克蘭、土耳其、聯合國達成黑海糧食出口協議，讓烏克蘭能夠從俄羅斯入侵後遭封鎖的黑海港口出口糧食，緩解全球糧食危機。英國廣播公司（BBC）昨報道，外泄文件顯示華府一直密切監察古特雷斯，當中包括他和副手的私人對話。文件指出，古特雷斯非常熱中維護該糧食協議，以至願意迎合俄羅斯，即使這涉及受制裁的俄羅斯實體或個人，「古特雷斯強調他都要致力提高俄羅斯的出口能力」。美國評估認為，古特雷斯的做法「破壞追究莫斯科在烏克蘭行動責任的廣泛努力」。

另一份2月中的文件描述了古特雷斯與副手穆罕默德（Amina Mohammed）的對話，當中古特雷斯對歐盟委員會主席馮德萊恩呼籲歐洲因應俄烏戰爭生產更多武器和彈藥的言論，表示失望。

聯合國官員不滿美國政府對古特雷斯促成糧食協議的解讀，稱他已非常明確反對俄羅斯發動戰爭。

美分析俄烏今年不可能和談

此外，《華盛頓郵報》周三報道，外泄密件顯示美國國防情報局（DIA）分析認為，「在所有考慮到的情况下，結束衝突的談判不太可能在2023年出現」。DIA認為。即使烏克蘭收復大量失地，並對俄軍造成「難以承受的損失」，和談也不會出現，預計戰爭持續至2024年。文件提到，持續的消耗戰將令烏克蘭民眾感沮喪並對戰爭處理方式有「批評」，「增加領導層更迭的可能性」。《華郵》稱，不清楚文件所指的是政治還是軍事領導層更替。

（BBC/華盛頓郵報）