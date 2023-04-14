泄密者籲聊天群組低調刪文

追查數碼痕迹 打印照片紙張墨水線索

《華爾街日報》引述多名美國執法官員稱，聯邦調查局（FBI）正利用網上流傳密件影像等線索，協助刑事調查。報道指打印版的政府文件大多會留有打印人身分等數碼痕迹，部分密件更有隱形標註可助追溯來源，亦引述FBI前高官斯庫萊表示，打印密件的照片可提供紙張及墨水等線索，讓調查人員跟進。

《華郵》指出，OG上載的照片顯示，部分打印密件放在疑似他的牀或紅色發光鍵盤上，似以普通紙張打印並經兩次對摺。一些照片背景亦拍得槍械瞄準鏡說明書、膠水和指甲鉗等個人物品。

接受《華郵》訪問的Discord聊天群組Thug Shaker Central少年成員稱，OG清楚文件外泄的情况和後果，對如何收拾爛攤子茫無頭緒。他表示OG向組員最後發布的信息要求他們「保持低調」，並刪除一切可能跟他相關的資訊，包括所有曾分享密件的副本。

FBI監控社交網須立案

有報道指美國政府的網絡監控活動受到一定法律限制，FBI入社交平台監控須經立案，國土安全部一般亦只可監控公開論壇等網絡活動，不能監視私人伺服器及聊天室。這或反映為何密件於網上流傳多時，但華府到上周才知情。

（華爾街日報/華盛頓郵報）