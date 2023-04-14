泄密門鎖定21歲麻省國民警衛隊員 知情者稱為炫耀 打字謄抄發群組分享

《紐約時報》報道，當局鎖定疑犯是21歲麻省空軍國民警衛隊情報部門人員特謝拉（Jack Teixeira）。

群組成員受訪揭背景

網絡聊天室Discord槍械愛好者私人聊天群組「Thug Shaker Central」一名未成年成員，在母親同意下接受《華郵》拍片訪問。少年表示，綽號「OG」的群組管理員去年底起每周上載數份充滿縮略字詞和術語的奇怪文件，稱文件是他從工作的「軍事基地」帶回家。OG聲稱他日常有時在禁止外攜手機和電子設備的安全設施，利用美國政府電腦網絡和打印機整理機密資訊，然後每天不辭勞苦花數小時以打字謄抄文件，並為「NOFORN」（不准與外國分享）等標註和術語作註釋後，在群組內發布分享。

OG其後覺得重抄文件太煩累，開始將數百份密件的照片大規模上載到群組。直至2月28日，一名Thug Shaker Central用戶開始私下轉載密件至與YouTube網紅「wow_mao」相關的其他Discord群組。本月5日外泄文件已流傳至各大主流社交平台，以及Telegram的俄羅斯頻道以及匿名留言板4chan。

上述少年與《華郵》訪問的另一名Thug Shaker Central聊天群組成員，均聲稱知悉OG的真實名字和所住州份等背景，同時拒絕確認其工作的「基地」。少年稱從與OG的對話得知對方現年約20至25歲，體格健碩，擁有槍械和接受過槍械專業訓練，受群組中的少年們敬仰和崇拜。受訪少年稱自己患有抑鬱症，曾獲OG輔導開解，有時視對方為「叔叔」或「父親」。

受訪少年認為OG在群組內分享密件除了為炫耀，主要是想教育大多年紀較小的其他成員「世途險惡」。OG曾對密件遭到大部分成員忽視而惱怒，威脅不再分享。《華郵》報道，受訪少年相信OG並非如大爆美國「稜鏡」監控計劃的中央情報局（CIA）前僱員斯諾登，基於公眾利益充當「吹哨人」（whistleblower）披露政府秘密。他亦相信OG並不敵視美國，為俄羅斯或烏克蘭等外國作間諜，因其另設一個討論俄軍侵烏的頻道，把兩國分別形容為「熊」和「豬」。

被指不滿情報界掩飾真相

惟該少年表示，OG似乎不滿美國執法部門和情報界權力過大，向民眾掩飾諸多真相。群組內其他成員曾聽過他聲稱，當局事前早知去年5月紐約州水牛城會爆發超市種族槍擊案，但OG沒有為該說法提出證據。

少年又稱，Thug Shaker Central群組成員有來自俄、烏等國的人，彼此有共識不把OG上載密件分享出去。他批評有人打破默契把文件外泄至其他群組，如今令OG惹上麻煩。

（華盛頓郵報）