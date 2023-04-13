泄密門揭美蒐華軍情 評估東風-27破導彈盾

「泄密門」涉及的逾百份美國國防部文件起碼於今年1月中已於網上流傳，至《紐約時報》、《華盛頓郵報》上周四（6日）報道後引發廣泛關注。CNN昨報道，它審視了53份似乎於今年2月至3月初之間制定的文件，當中很多似是簡報文件，所附印記顯示由聯合參謀部轄下情報部（簡稱J2）制訂。CNN向美國官員求證，表示文件屬實。

指中國欲找理由援俄

CNN報道，那些文件顯示美國評估中國可能介入烏克蘭戰爭，為戰略伙伴俄羅斯提供助戰支援的問題。其中一份文件的條目顯示，中國可能利用烏克蘭深入俄羅斯攻擊目標，「藉機把北約塑造為侵略者，假如北京視之為重大襲擊，可能增加對俄羅斯的援助」。文件寫道：「要是烏克蘭攻擊具高度戰略價值的地點，或看來要針對俄羅斯高層領袖，中國將加強應對，很可能增加它願意提供予俄羅斯的物事規模和範圍。」文件又表示，若烏克蘭使用美國或北約成員國提供的武器發動攻擊，北京可能會視作「華府直接為加劇衝突負責的指標」，並作為向俄羅斯供應致命武器的理由。

另外，文件透露美國還關注中國武器開發與海上活動。一份文件提到今年2月25日「發展中」的解放軍「東風-27」（DF-27）導彈測試，稱之為「中程彈道導彈級多用途高超音速滑翔器」，指該武器很有可能突破美國導彈防禦系統。東風-27是中國仍在開發中的第三代戰略核武，其最遠射程預計可達5000公里至8000公里，用以增強中國打擊太平洋第二島鏈以外目標的能力。

另一條目提到中國海軍的最近發展，首次將玉山級「海南」號兩棲攻擊艦（LHA-31）納入延伸區（南海）部署。

監控「信號情報」與華互動

CNN亦發現一批文件，顯示美國在蒐集其他國家怎樣使用「信號情報」（signals intelligence）與中國互動的資料。信號情報由截獲的通訊、雷達或數據傳輸所獲得的信息組成。在一份看來是信號情報報告的文件表示，在北京向約旦投訴華企不獲參與鋪設約旦的5G網絡後，約旦外交部於2月底打算向北京保證有興趣繼續之經濟合作。另一歸類作信號情報的文件則表示，尼加拉瓜在與一間華企洽商興建深水港。簡報寫道，尼加拉瓜「大概會考慮以批准中國海軍入港，換取經濟投資」。

「泄密門」文件亦顯示美國可能亦涉及監控韓國、以色列、土耳其等盟國。

華指美長期監控各國 促解釋

中國外交部發言人汪文斌在周三例行記者會上回應華府「泄密門」問題，稱媒體報道提及的文件表明美國深度捲入烏克蘭危機中，也再次說明美國長期利用其技術優勢，對包括盟國在內的世界各國實行無差別的竊密和監視監聽，美方應當就此對國際社會作出解釋。

（CNN/南方網）