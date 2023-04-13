泄密門揭美蒐華軍情 評估東風-27破導彈盾

【明報專訊】美國軍方機密文件外泄事件持續發酵。美國有線新聞網絡（CNN）查閱網上流傳的外泄文件檔案，找到一組高度機密的五角大樓文件透露美國對中國的情報蒐集活動和評估，包括認為中國會在烏克蘭深入攻擊俄羅斯時會藉機擴大對俄助戰支援，亦提到解放軍發展中的第三代戰略核武「東風-27」導彈「很有可能突破美國導彈防禦系統」。中國外交部昨指摘美國長期對世界各國實行無差別竊密和監視監聽，應向國際社會解釋。
「泄密門」涉及的逾百份美國國防部文件起碼於今年1月中已於網上流傳，至《紐約時報》、《華盛頓郵報》上周四（6日）報道後引發廣泛關注。CNN昨報道，它審視了53份似乎於今年2月至3月初之間制定的文件，當中很多似是簡報文件，所附印記顯示由聯合參謀部轄下情報部（簡稱J2）制訂。CNN向美國官員求證，表示文件屬實。
指中國欲找理由援俄
CNN報道，那些文件顯示美國評估中國可能介入烏克蘭戰爭，為戰略伙伴俄羅斯提供助戰支援的問題。其中一份文件的條目顯示，中國可能利用烏克蘭深入俄羅斯攻擊目標，「藉機把北約塑造為侵略者，假如北京視之為重大襲擊，可能增加對俄羅斯的援助」。文件寫道：「要是烏克蘭攻擊具高度戰略價值的地點，或看來要針對俄羅斯高層領袖，中國將加強應對，很可能增加它願意提供予俄羅斯的物事規模和範圍。」文件又表示，若烏克蘭使用美國或北約成員國提供的武器發動攻擊，北京可能會視作「華府直接為加劇衝突負責的指標」，並作為向俄羅斯供應致命武器的理由。
另外，文件透露美國還關注中國武器開發與海上活動。一份文件提到今年2月25日「發展中」的解放軍「東風-27」（DF-27）導彈測試，稱之為「中程彈道導彈級多用途高超音速滑翔器」，指該武器很有可能突破美國導彈防禦系統。東風-27是中國仍在開發中的第三代戰略核武，其最遠射程預計可達5000公里至8000公里，用以增強中國打擊太平洋第二島鏈以外目標的能力。
另一條目提到中國海軍的最近發展，首次將玉山級「海南」號兩棲攻擊艦（LHA-31）納入延伸區（南海）部署。
監控「信號情報」與華互動
CNN亦發現一批文件，顯示美國在蒐集其他國家怎樣使用「信號情報」（signals intelligence）與中國互動的資料。信號情報由截獲的通訊、雷達或數據傳輸所獲得的信息組成。在一份看來是信號情報報告的文件表示，在北京向約旦投訴華企不獲參與鋪設約旦的5G網絡後，約旦外交部於2月底打算向北京保證有興趣繼續之經濟合作。另一歸類作信號情報的文件則表示，尼加拉瓜在與一間華企洽商興建深水港。簡報寫道，尼加拉瓜「大概會考慮以批准中國海軍入港，換取經濟投資」。
「泄密門」文件亦顯示美國可能亦涉及監控韓國、以色列、土耳其等盟國。
華指美長期監控各國 促解釋
中國外交部發言人汪文斌在周三例行記者會上回應華府「泄密門」問題，稱媒體報道提及的文件表明美國深度捲入烏克蘭危機中，也再次說明美國長期利用其技術優勢，對包括盟國在內的世界各國實行無差別的竊密和監視監聽，美方應當就此對國際社會作出解釋。