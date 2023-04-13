OpenAI懸紅找漏洞 最高賞金15萬

科技企業不時「利誘」程式編寫人員和「道德黑客」（ethical hacker）舉報軟件系統漏洞及安全隱患。OpenAI的漏洞舉報計劃除了包括近月大熱的ChatGPT，亦聚焦其公司的網域及應用程式界面（API）上的用戶私隱及網絡安全漏洞。

Bugcrowd在其網頁列明，不會接受多項安全議題的舉報，包括「越獄指令」（ jailbreak prompts），或令AI模型向用戶說壞話、寫出惡意程式、教用戶做壞事等。OpenAI指AI模型安全問題並非可直接修復的獨立錯誤，要解決問題通常需要大量研究及更廣泛的行動。

獎金多少按漏洞嚴重程度而定，最少200美元（約1560港元），最高為2萬美元。參與者須對漏洞細節保密，直至OpenAI的安全團隊授權公布為止。據Bugcrowd網站顯示，截至昨天已有14個漏洞舉報已獲發獎金，其中一個獎金達6500美元（約5萬港元）。

（PCMag/路透社）