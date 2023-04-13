拜登籲北愛重啟權力共享政府振經濟

拜登在演說稱美國的投資將繼續推動北愛經濟增長，尤其當北愛政客解決政府停擺僵局。他稱和平與經濟機會並行，指北愛總經濟產出25年來增加一倍，而若「事情續朝正確方向發展」，國內生產總值將增加兩倍以上 ，形容北愛的光明未來才剛開始。

不出席英王加冕禮 英否認冷待

北愛統派民主統一黨（DUP）去年抵制加入北愛議會及政府，抗議英國脫歐後的《北愛爾蘭議定書》。首相辛偉誠2月與歐盟達成「溫莎框架」新協議，解決脫歐後與歐盟有關北愛的貿易爭端，但DUP要求更多修改。拜登稱溫莎框架提供穩定性和可預測性以鼓勵更多投資，又向台下包括北愛5個主要政黨領袖的出席者表示，希望北愛議會及行政機關盡快恢復。

拜登是次外訪僅在北愛逗留一晚，跟英國和地方領袖的會面亦限制在最低程度，然後就到訪愛爾蘭，拜登亦將不出席下月英王查理斯三世的加冕禮，會由其妻吉爾做代表；英國唐寧街否認當中有任何冷待之意。

（路透社/BBC）