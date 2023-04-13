美菲「2+2」提南海台海穩定 京斥歪曲污衊

這次是美菲7年以來首次舉行2+2聯合會談，雙方同意在數月內，就未來5至10年向菲律賓提供防務援助完成相關藍圖。美國國務卿布林肯重申美方對協助菲律賓對抗任何恐嚇或脅迫的堅定承諾。美國防長奧斯汀稱雙方討論有關交付「優先防禦平台」，包括雷達、無人機、軍事運輸機及沿海和空中防衛系統。

美菲今年2月初宣布在2014年美菲《強化防衛合作協議》（EDCA）框架下，新增4個可供美軍使用的軍事基地，上周公布4基地位置，其中3個靠近台灣、一個面向南海。雙方聯合聲明表示，美國分配予有關基地的金額到本年底將增至逾1億美元（逾7.8億港元），又同意快速推動雙邊防務指引。

促遵守國際仲裁 京指合法執法

美菲聯合聲明談及國際秩序時，重申支持不受阻礙的合法商業行為，及充分尊重國際法，又呼籲中國遵守2016年有關中國在南海權益邊界「九段線」主張的南海仲裁案裁決。雙方亦重申維護台海和平穩定的重要，指這是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

中國外交部發言人汪文斌昨對美菲聯合聲明表示嚴重關切和強烈不滿，稱中國對南海諸島及其附近海域擁無可爭議主權，斥美菲歪曲抹黑中方正當合法海上執法活動，無中生有對中方造謠污衊。

（路透社/中央社）