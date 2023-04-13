歐理事會主席：贊同者趨多 未必宣之於口

歐洲理事會主席米歇爾在周三播出的法國傳媒訪問稱，與美國關係的議題，在歐洲理事會的談判桌上可能存在一些細微差別和敏感性，「一些歐洲領導人不會像馬克龍般說話……但我認為相當多的人真的如馬克龍那樣想」。他並沒以例子說明。對於馬克龍稱，歐洲應減少對美國的依賴，並避免捲入台海衝突，米歇爾坦言，歐洲目前對於與美國的聯盟存在一種「強烈依戀」，「但如果因與美國這種聯盟關係，就假設我們在所有問題上盲目、系統地跟隨美國的立場，那就錯了」。

旅法學者、復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭認為，中東歐國家尤其是波羅的海國家不支持馬克龍的戰略自主觀點，是因為它們無法得到歐洲的安全保障，只能求助於美國。

法外交官：麥卡錫用台向大陸施壓

馬克龍言論惹來眾多批評，迫使法國官員和外交官急「滅火」，強調馬克龍沒有認為歐洲應在地緣政治上與中美保持「等距」，只是說歐洲的利益有時會與美國不同。

路透社昨引述一名要求匿名的法國外交官表示，馬克龍對台灣和中國大陸的立場並沒改變，並指Politico周日的報道標題「嘩眾取寵」，未能精準反映馬克龍觀點。該外交官表示，法國尊重一個中國原則，但總統馬克龍告訴中國國家主席習近平，台灣問題只能和平解決。他說，馬克龍和美國總統拜登在台灣問題上有共識，但馬克龍認為台灣總統蔡英文上周會晤美國眾議院議長麥卡錫「是一次挑釁」。該外交官說，麥卡錫「利用台灣向中國大陸施壓」，歐洲不會被拖落水，但這並不意味歐洲會不理台灣問題。

京斥美脅迫別國順己意

中國外交部發言人汪文斌昨回應馬克龍言論風波時，批評美國等非議者不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意。

（Politico/路透社/中央社）